Новый закон запретит положительно изображать атеистов в киноискусстве

В Госдуму внесён отредактированный законопроект о запрете пропаганды чайлдфри.

Депутаты учли критику со стороны коллег и внесли в список запрещённых идеологий атеизм, западопоклонничество и индивидуализм. В такой редакции документ имеет гораздо больше шансов быть принятым.

Согласно проекту, будет запрещено изображать в искусстве в положительном свете лиц, которые проповедуют индивидуализм (идеологию т.н. «жизни для себя»), отказ от детей, атеизм и агностицизм, а также занимаются восхвалением западного образа жизни.

– Это касается книг, театральных постановок, кинофильмов, телесериалов, а также любого содержимого, которое создают и публикуют частные лица, – говорит один из разработчиков. – Искусство, равно как и любые другие сообщения, доступные для широкого круга аудитории, должно отражать реальное положение дел: моральное банкротство западных государств. А также, конечно, торжество традиционных ценностей, Бога и семьи в России. Это идеалы, к которыми стремятся все без исключения россияне.

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