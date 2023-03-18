 

Сотрудники Google опубликовали петицию с просьбой выбрать подход к сокращению штата

18.03.2023, 14:43, Разное
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Сотрудники Google опубликовали петицию, в которой просят Сундара Пичаи выбрать подход к сокращению штата. Об этом пишет издание Bloomberg.

В ответ на заявление компании Google о том, что она будет увольнять около 12 000 сотрудников, была создана петиция. Около 1 400 сотрудников подписали петицию на имя Пичаи. Сотрудники Google ожидают, что генеральный директор будет сокращать выборочно. Увольнять сотрудников, которые готовы уйти из компании, но не тех, кто из стран с активным гуманитарным кризисом, таких как Украина. Пичаи попросили стать последним человеком, уволившим рабочих-мигрантов, которым в случае увольнения будет отказано в визе и они будут вынуждены покинуть США.

Глобальные последствия решения Alphabets (материнской компании Googles) о сокращении рабочей силы разрушительны. Bloomberg процитировал один фрагмент из петиции, в котором говорится, что голоса работников не были должным образом учтены. На момент публикации новости компания Google никак не прокомментировала петицию Сундара Пичаи о сокращении работников.


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