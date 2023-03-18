Стали известны характеристики чехла для iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max будет иметь рамку, разделяющую экран и корпус. Ее толщина составляет 1,55 мм. Это установит новый стандарт в индустрии смартфонов. Об этом пишет MacRumors, ссылаясь на инсайдера из Ice Universe.

По данным Ice Universe, в настоящее время Xiaomi 13 является рекордсменом по толщине рамки. Ширина черной полоски на этом телефоне составляет 1,81 мм. Инсайдер также упомянул Samsung Galaxy S23 Ultra, толщина которого составляет 1,95 мм. Маловероятно, что базовые модели iPhone 15 Plus и iPhone 15 Plus получат какие-либо значительные улучшения. Слухи предполагают, что оба смартфона будут иметь такую же толщину безеля 2,17 мм, как и iPhone 14 Pro.

MacRumors сообщает, что передняя панель iPhone 15 Pros будет отличаться от предыдущих телефонов Apple. Это отразится не на толщине рамки, а на том, как будут закруглены угловые края экрана. Они будут более круглыми, как у часов Apple Watch.Ожидается, что премьера iPhone 15-й серии и предыдущих телефонов Apple состоится осенью.