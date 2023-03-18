Мнение: Доминирование китайских банков, проблемы у Кредит Суисс и печатный станок ФРС

1. К вопросу о том, рухнет ли мировая экономика из-за банковского кризиса в США. Блогер Китайский связной приводит табличку со списком крупнейших банков по стоимости бренда. Таблицу возглавляют четыре китайских банка. Первый некитайский банк, Бэнк оф Америка, только на пятом месте (ссылка):



Каждый раз, читая побитую молью и песками времени отсылку “Да вы капитализацию Apple-то видели?”, можно вспоминать то, что денег у одного только китайского ICBC достаточно, чтобы купить по текущей рыночной стоимости Apple, Tesla, Microsoft, IBM, и Фейсбук на сдачу. И ещё на такси обратно останется, потому что Убер тоже недорогой.

2. У швейцарцев проблемы из-за потери нейтральности. На грани банкротства оказался банк Кредит Суисс — тот самый, аналитики которого рассказывали нам, что в России живёт 139 млн человек, и что средний россиянин владеет собственностью на 30 тысяч рублей (ссылка). Теперь Национальному банку Швейцарии придётся экстренно напечатать десятки миллиардов франков для спасения Кредит Суисс.

Комментарий Кримсональтера о том, как швейцарские банкиры дошли до жизни такой (ссылка):



…на самом деле банк стал жертвой санкций, а не только политики ЕЦБ.

Лирическая: если банк уделяет особое внимание продвижению трансгендеров и ЛГБТ-повестки, то быть беде – примета такая. По конкретно Credit Suisse можно посмотреть мой старый пост из 2021 – там всё наглядно (ссылка). <…>

У “свиссов” всегда была репутация конторы, которая работала с самыми богатыми клиентами со всего мира, и при этом (несмотря на все сказки про “строжайший комплаенс”, KYC, AML и прочий булшит с бубном) с удовольствием обслуживала самых мразотных персонажей со всего мира, за соответствующий прайс.

Можно чуть-чуть прикоснуться к сути бизнеса, если например почитать известный слив внутренних документов банка (например, тут).

Слово британской The Guardian, которая описывала типологию клиентов:

“Среди них торговец людьми на Филиппинах, босс гонконгской фондовой биржи, заключенный в тюрьму за взяточничество, миллиардер, заказавший убийство своей подруги (ливанской поп-звезды), и руководители, разграбившие государственную нефтяную компанию Венесуэлы, а также коррумпированные политики от Египта до Украины.

Один принадлежащий Ватикану счет, упомянутый в сливе данных, использовался для того, чтобы потратить 350 миллионов евро (290 миллионов фунтов стерлингов) на предположительно мошеннические инвестиции в лондонскую недвижимость, которая находится в центре продолжающегося уголовного процесса над несколькими обвиняемыми, включая кардинала.” <…>

Репутационными фишками “свиссов” всегда были:

а) секретность

б) нейтральность самой Швейцарии

в) возможность уходить от налогов (если речь не идёт об американцах)

Для Credit Suisse ситуация, в которой Швейцария отказалась от нейтральности в контексте борьбы с Россией, а сам банк начал “морозить” некоторых россиян, оказалась катастрофой. Клиенты были готовы терпеть и прощать абсолютно катастрофические косяки банка в процессе управления активами (желающие гуглят Credit Suisse Archegos losses), но вот такого поведения они прощать не стали. В результате, в 2022 году (и особенно в 3-4 кварталах, когда стало понятно, что “Швейцария – всё”) банк начал просто катастрофически кровоточить деньгами (у банка очень мало “нормальных” вкладчиков, у него основные привлечённые средства от UHNWI и HNWI-клиентов, которые держат и депозиты и счета и особенно “активы на управлении”). Вот как это описывал Fitch:

“Credit Suisse испытал очень значительный отток средств из своего подразделения по управлению активами и швейцарского банка в 4 квартале 2022 года. Депозиты сократились на 138 млрд швейцарских франков (-37% по сравнению с концом 3 квартала 2022 г.), а чистые активы — на 111 млрд швейцарских франков (-8%), при этом падение депозитов составило 60% снижения чистых активов. Банк указал, что большая часть ежеквартальных оттоков приходится на начало октября, при этом 85% приходятся на октябрь и ноябрь. Руководство указало, что к концу года отток стабилизировался, но существенно не развернулся.”

Фактически, сейчас Национальный банк Швейцарии (и потенциально ЕЦБ) из своего станка обеспечивают возможность олигархам, чиновникам и бизнесменам со всего мира вытащить свои деньги из Швейцарии для того чтобы теперь их хранить в Гонконге, Дубае или дома. Поздравляем Швейцарию! Это успех.

3. Как и ожидалось, в ответ на разразившийся в США «банкопад» Федеральная Резервная Система не стала сразу снижать базовую ставку (от которой зависит стоимость кредитов для банков), но и проигнорировать проблему тоже никак не могла. Поэтому в ФРС включили печатный станок, чтобы залить кризис деньгами, и станок снова работает рекордными темпами (ссылка):

За неделю, завершившуюся 15 марта, американские банки заняли у Федеральной резервной системы (ФРС) США рекордные 164,8 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная регулятором.

За неделю до этого объем заимствований составлял 4,58 миллиарда долларов. Предыдущий максимум пришелся на финансовый кризис 2008 года, тогда сумма была в полтора раза меньше — 111 миллиардов.

Дежурно напомню, что закончится всё полным обесцениванием доллара, иначе арифметика не сходится. Вопрос только в том, в каком конкретно формате будет идти инфляция: много лет по 10-20% в год или по венесуэльскому сценарию, камнем вниз.