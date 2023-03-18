 

Нейтральный цвет свитера всегда выглядит утонченно: идеи повседневных образов

18.03.2023, 14:09, Разное
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Юбка миди всегда элегантно смотрится с трикотажными или вязаными свитерами. Благодаря такому сочетанию получаются шикарные повседневные образы, которые подходят как для работы, так и для прогулок.

Стилисты советуют использовать свитера нейтральных оттенков – бежевого, серого, цвета слоновой кости. Они не только выглядят утонченно, но и хорошо сочетаются с большинством предметов гардероба.

Итак, как сочетать свитер и юбку весной 2023 года?

Свитер и юбка одного тона

Для создания утонченного повседневного образа можно выбрать монохромные композиции, сочетая свитер, юбку и обувь одного оттенка. Контрасты можно создать с помощью различных текстур материалов – шерсти, кожи, атласа. Комбинация разных фактур сделает образ более интересным.

Юбка с боковыми разрезами с водолазкой

Юбка миди с разрезами является очень женственной и позволяет показать стройные ноги. Бежевая водолазка добавляет образу повседневности. Останется только дополнить наряд кожаными ботинками для создания элегантного образа или кроссовками для повседневной версии.

С юбкой с пайетками

Блестящая юбка с пайетками – праздничная вещь в гардеробе, которая, как правило, подолгу ждет своего звездного часа. Но ее можно включить и в повседневный образ, если сочетать ее со свитером нейтрального цвета. Отличный вариант – телесная модель. Лаконичный верх нейтрализует излишнюю праздничность пайеток. Завершить стильный и гармоничный лук поможет обувь в минималистском стиле.

С кожаной юбкой

Кожаная юбка-миди считается базовой вещью в гардеробе. Вместо классической черной модели, можно выбрать цветную, которая является одним из трендов 2023 года. Аксессуары помогут украсить лук и привлекут внимание. Например, брошь или шарф добавят текстуру и цвет, а модная сумка сделает образ законченным.

Тотальный черный

Тотальный черный наряд – это всегда уникально и элегантно. Чтобы создать стильный образ, нужно сочетать черный свитер с юбкой-миди и подходящими ботинками. Этот сдержанный и спокойный лук подойдет для любого случая и никогда не выходит из моды.


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