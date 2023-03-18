Где пупок? – Личное мнение

Анна Семенович, как и Седокова, тоже любит похвастать своей красотой. Пыхтит, старается — умничка:



Фото: Соцсети

Удивлённые зрители спрашивают: где пупок?

Зачем Нюрке пупок? У всех есть, значит и у неё должен быть. Пупка, однако, не видно. Нет, ну то есть, намёк на пупок виден, конечно, но какой-то невнятный, что ли?

То ли камера испачкалась, то ли ещё чего.

Зато живот получился хороший. Гладенький. Ноги. А потом грудь расширяется кверху. Гордая Нюрка стоит, красуется. А пупок — что ж, пупок? — не так и важен для взрослого человека.

Признаем прямо — и без пупка хороша Семенович!

Какая из Анек вам больше нравится — Седокова или Семенович?

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