Международный исторический суд в Калининграде выдал ордер на арест президента США

На закрытом экстренном заседании Международного исторического суда в Калининграде судья удовлетворил ходатайство обвиняющей стороны и выписал ордер на арест Барака Обамы.

44-й президент США обвиняется в развязывании агрессивной войны против Югославии, Афганистана, Сирии, Ирака, ДНР и ЛНР, а также спонсировании ВСУ и распространению недостоверной информации о российской армии при отягчающих обстоятельствах (с использованием служебного положения).

Согласно постановлению суда, Обама будет арестован, если совершит поездки в страны, ратифицировавшие Костромской статут о юрисдикции Суда: Приднестровскую Молдавскую Республику, Абхазию, Южную Осетию, Южный Судан, Кубу, Науру и Бурунди.

Корреспондент Bloomberg попытался уточнить у судьи Елены Хахалевой, почему действующий президент США Джо Байден избежал ареста.

– Я после вчерашнего устала. Уважаемые люди для нас делают инфосправки, справку по пиндосам ещё мой сын делал, когда в университете учился, там написано, что обэма у них главный и оснований не доверять этой информации суд не видит, – пояснила представительница фемиды.

—