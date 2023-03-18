Запуск Diablo IV оказался неудачным

Blizzard открыла бета-доступ к Diablo IV для игроков, оформивших предварительный заказ, однако многие не смогли воспользоваться этой привилегией из-за технических трудностей на стороне разработчиков. Об этом пишет DTF.Закрытое бета-тестирование для игроков, оформивших предварительный заказ, началось 17 марта в 19:00 по московскому времени.

Вскоре после этого от пользователей сервера Diablo IV поступили жалобы на невозможность доступа к сети. На сайте проекта появилось сообщение об ошибке с текстом: “запустите игру прямо сейчас”. Те, кто подключился к серверам, не смогли сразу войти в игру. Они были вынуждены ждать в очереди. В игровом клиенте также отображались часы обратного отсчета, отсчитывающие время до начала каждой игровой сессии. Во многих случаях ожидание продолжалось и после завершения обратного отсчета.

“Игроки могут столкнуться с очередями при входе в Diablo IV во время выходных дней раннего доступа. Таймер обратного отсчета может быть продлен дольше указанного срока. Blizzard посоветовала не выходить из очереди, так как она перезапустится”, – скриншоты, сделанные пользователями социальных сетей, показывают, что ожидание в очереди иногда может занимать до 120 минут.