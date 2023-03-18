 

Запуск Diablo IV оказался неудачным

18.03.2023, 13:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Blizzard открыла бета-доступ к Diablo IV для игроков, оформивших предварительный заказ, однако многие не смогли воспользоваться этой привилегией из-за технических трудностей на стороне разработчиков. Об этом пишет DTF.Закрытое бета-тестирование для игроков, оформивших предварительный заказ, началось 17 марта в 19:00 по московскому времени.

Вскоре после этого от пользователей сервера Diablo IV поступили жалобы на невозможность доступа к сети. На сайте проекта появилось сообщение об ошибке с текстом: “запустите игру прямо сейчас”. Те, кто подключился к серверам, не смогли сразу войти в игру. Они были вынуждены ждать в очереди. В игровом клиенте также отображались часы обратного отсчета, отсчитывающие время до начала каждой игровой сессии. Во многих случаях ожидание продолжалось и после завершения обратного отсчета.

“Игроки могут столкнуться с очередями при входе в Diablo IV во время выходных дней раннего доступа. Таймер обратного отсчета может быть продлен дольше указанного срока. Blizzard посоветовала не выходить из очереди, так как она перезапустится”, – скриншоты, сделанные пользователями социальных сетей, показывают, что ожидание в очереди иногда может занимать до 120 минут.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01.23 / Звезда сериала “Уэнсдэй” Дженна Ортега посетила вечеринку в образе школьницы

01.01.22 / Мнение: Английская революция, реабилитация ведьм в Шотландии и претензии Британии к RT

13.12.22 / Больше чем любовь: 5 примеров семейного счастья

20.10.22 / Лиз Трасс на грани отставки — среди консерваторов растёт недовольство её политикой

23.01.22 / Звездная вещь: где найти “русский” свитер, как у Натальи Водяновой

04.05.22 / Ань, а чо на завод-то не пошла? – Личное мнение

14.01.22 / Нужны кадры высокого уровня: Евросоюз хочет отправить на Украину миссию для подготовки офицеров

12.03.23 / Сколько-сколько? – Личное мнение

25.11.21 / Володин сообщил о грядущем ужесточении ответственности для нарушителей ПДД

05.05.22 / Мнение: Энергетический кризис — структура момента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика