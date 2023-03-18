Resident Evil 4 была переделана и стала одной из самых популярных видеоигр в 2023 году

В СМИ начали появляться рецензии на Resident Evil 4, переработанный шутер на выживание. Агрегатор журналистских рецензий Metacritic утверждает, что новая игра Capcom вошла в топ лучших видеоигр 2023 года.

Resident Evil 4 Remake получила 93 балла из 100 на основе рецензий. Благодаря такому высокому баллу игра заняла второе место в рейтинге релизов 2023 года. Оценка Resident Evil 4 Remake оказалась выше, чем у The Witcher 3 The Wild Hunt, которую получили только некстген-версии. На Metacritic оценки обоих этих проектов составляют 94/100.

Журналисты хвалят разработчиков Resident Evil 4 Remake за их самоотверженность. В данном случае ремейк – это не ленивая поделка, а скорее филигранная работа, дающая новую жизнь серии Resident Evil. Resident Evil 4 Remake поступит в продажу 24 марта 2023 года. Он будет выпущен на PlayStation 5, PlayStation 4 и Xbox Series X, а также Xbox Series X.