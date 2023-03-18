Фотограф рассказал, почему смартфоны превосходят дорогие фотоаппараты

Смартфоны могут снимать во многих ситуациях лучше, чем профессиональные камеры, благодаря автоматической программной обработке фотографий. Газета.Ru поговорила с Татьяной Руденко, блогером и фотографом.

“Сейчас как никогда легко пройти по улице и взять в руки смартфон. Вы можете сфотографировать любой интересующий вас объект и поделиться им со своими друзьями в социальных сетях. Современные смартфоны оснащены передовой технологией HDR (технология смешивания кадров, которая предотвращает пере- или недосвечивание фотографий). Также доступен ночной режим. Эти функции позволяют делать отличные снимки каждый день без фотоаппарата”, – заявила она.

Руденко отметила, что HDR также доступен на профессиональных камерах. Активировать HDR на профессиональных камерах иногда сложнее, чем на смартфоне. По словам фотографа, для съемки она чаще использует iPhone, чем Sony A7 III. Камера используется для сложных и коммерческих съемок. На фотоаппарате сложно создавать ночные снимки, например, сцены в сумерках. Необходим штатив, затем темное изображение приходится “вытягивать” компьютером во время постобработки. Руденко объяснила, что в смартфонах есть ночной режим, который автоматически осветляет кадр.

По ее словам, смартфоны не способны делать такие же снимки, как фотоаппараты, во всех ситуациях. Профессиональные фотографы считают главным недостатком смартфонов невозможность замены оптики. Для съемки свадеб, репортажей и других мероприятий можно использовать объективы с различными параметрами. Телевизор представляет собой технологию наложения кадров, позволяющую избежать переэкспонирования или пересвечивания. Хотя быстро развивающуюся функцию в смартфонах, она все еще сильно отстает от надлежащей оптики для фотоаппаратов. По ее словам, для профессиональной фотографии, например, свадебной съемки, потребуется высококлассный объектив.

Руденко также отметила, что смартфоны также имеют более низкое качество детализации фотографий, чем фотоаппараты. Смартфоны способны делать фотографии с более высоким разрешением, чем профессиональные фотоаппараты, но вы заметите недостатки, если распечатаете изображение или увеличите его. В 99 процентах случаев смартфона достаточно для любительской фотографии. По ее словам, смартфон можно использовать для уличной фотографии, семейных записей и портретов в социальных сетях.