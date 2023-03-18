 

В МИД России заявили, что продолжат добавиться от Дании ответов о расследовании диверсий на «Северных потоках»

18.03.2023, 13:10, Новости дня
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В МИД заявили, что продолжат добиваться от Копенгагена ответов на вопросы по диверсиям на «Северных потоках, отметив, что только международная расследованием с участием представителей РФ позволит получить достоверные данные, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она обратила внимание на слова главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена, который сообщил об отказе РФ в участии в расследовании диверсий.

По словам Захаровой, замести под ковер не получится, Россия продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы, говорится в сообщении МИД.

Она подчеркнула, что до сих пор датские власти не предоставили ответ на запросы РФ о результатах расследования.

Захарова указала на то, что только всестороннее и открытое международное расследование позволит получить достоверную информацию об инциденте.

Напомним, ранее в Дании заявили, что не допустят Москву до расследования терактов на «Северных потоках». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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