Главы новых регионов поздравили Крым с годовщиной возвращения в Россию

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник, врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

Пасечник в своем Telegram-канале поздравил крымчан с девятой годовщиной воссоединения полуострова с исторической Родиной – Россией. «16 марта 2014 года в ответ на госпереворот нацистов вы в один голос заявили о восстановлении справедливости, что уже через два дня завершилось судьбоносным событием», – напомнил он.

«Возвращение Крыма в родную гавань подтвердило, что Россия – Великая держава, способная защитить своих людей, где бы они ни находились. Вы были первыми. Жители Луганщины всей душой болели за вас и радовались тому, что российский флаг взвился над Крымом, веря, что правда восторжествует и на нашей земле», – написал Пасечник.

По его словам, путь ЛНР оказался сложнее и дольше, но в республике всегда чувствовали поддержку России. «И сегодня наши военнослужащие плечом к плечу сражаются с общим врагом – украинским национализмом, который не оставляет попыток отторгнуть нас от России», – добавил он.

В свою очередь Пушилин в своем Telegram-канале напомнил, что 18 марта 2014 года стали известны результаты Общекрымского референдума, согласно которому абсолютное большинство крымчан проголосовали за возвращение домой. «Историческое событие свершилось благодаря единству и силе духа жителей полуострова, и теперь Крым уверенно и стремительно движется по пути развития в дружной семье регионов Российской Федерации», – отметил он.

«Мы благодарны нашим братьям за пример, всестороннюю помощь и вовремя подставленное братское плечо, когда на землю Донбасса посягнул неонацизм. Уверен, в составе многонациональной РФ наша дружба и тесное сотрудничество будут крепнуть день ото дня», – подчеркнул врио главы ДНР.

Со своей стороны Балицкий отметил, что Крымская весна стала не только эпохальным событием для жителей полуострова и России, но и точкой отсчета для многих изменений на политической карте мира.

«Крымчане сделали свой выбор, выбор, которым будут гордиться потомки. Крым стал первой ласточкой в восстановлении единства русского мира и исторической справедливости. Сегодня в родную гавань вернулись Донецкая, Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Уверен, этот процесс продолжится», – написал он в своем Telegram-канале.

«Сегодня Республика Крым и город-герой Севастополь оказывают неоценимую помощь Запорожской области. Благодаря их поддержке решаются важнейшие вопросы становления народного хозяйства региона. Желаю крымской команде во главе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым и севастопольцам под руководством Михаила Владимировича Развожаева достойно отвечать на вызовы времени, уверенно двигаться вперед и достигать поставленных целей. Крым – Россия. Навсегда!» – добавил Балицкий.

Сальдо в свою очередь заявил, что воссоединение Крыма с Россией положило начало тому пути воссоединения южнорусских земель с Родиной, которому сейчас последовали Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области.

«Уверен, по нему пойдут и все другие регионы исторической России. А сейчас мы искренне поздравляем наших крымских и севастопольских друзей и соседей с праздником Крымской весны и благодарим их за неоценимую поддержку, которую они оказывали и продолжают оказывать Херсонщине как в тылу, так и на фронте», – написал он в своем Telegram-канале.

«Желаем всем жителям Крыма и Севастополя, руководителям Республики и города успехов в мирном строительстве и побед на поле боя. С праздником вас, дорогие братья, с Днем воссоединения с Россией!» – добавил Сальдо.

Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав РФ прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.

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