 

Замминистра туризма Ирана заявил о скором начале работы платежной системы «Мир» в стране

18.03.2023, 13:10, Новости дня
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Российская платежная система «Мир» может быть запущена в Иране в ближайшее время, сообщил заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян.

По его словам, ЦБ РФ и Ирана работают сейчас над этим проектом, надеясь получить результат в ближайшее время, передает ТАСС.

Напомним, вице-премьер РФ Александр Новак в мае прошлого года заявил, что Россия и Иран договорились о переходе на расчет в нацвалютах.

Ранее сообщалось, что карты с платежной системой «Мир» принимают девять стран. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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