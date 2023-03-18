Замминистра туризма Ирана заявил о скором начале работы платежной системы «Мир» в стране
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Российская платежная система «Мир» может быть запущена в Иране в ближайшее время, сообщил заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян.
По его словам, ЦБ РФ и Ирана работают сейчас над этим проектом, надеясь получить результат в ближайшее время, передает ТАСС.
Напомним, вице-премьер РФ Александр Новак в мае прошлого года заявил, что Россия и Иран договорились о переходе на расчет в нацвалютах.
Ранее сообщалось, что карты с платежной системой «Мир» принимают девять стран.
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