Психолог Черкасова назвала патологические причины, по которым люди не хотят ложиться спать

Софья Черкасова, психолог, рассказала, что проблемы со здоровьем могут стать причиной потери сна. Переутомление, перегрузка рутиной и стресс часто являются причинами того, что современные люди не высыпаются. Иногда люди не чувствуют необходимости ложиться спать по ночам и предпочитают бодрствовать.

Софья Черкасова, сомнолог и психолог, пояснила “Вечерней Москве”, что невозможность заснуть ночью, даже при достаточной усталости и нагрузке, может быть связана не с внешними факторами, а с патологическими причинами. Это могут быть проблемы с внутренними органами или системами. Среди патологических причин невозможности заснуть эксперт назвал “заболевания щитовидной железы, надпочечников и центральной нервной системы”. Иногда нарушение сна является следствием не другого заболевания, а индивидуальной аномалии. Черкасова перечислила следующие формы. бессонница, нарколепсия, синдром обструктивного апноэ.

Специалист также предупредила, что побочные эффекты некоторых лекарств могут вызвать проблемы с засыпанием. Есть и другая ситуация, когда человек постоянно хочет лечь спать. “Это вызвано депрессией и дефицитом некоторых витаминов или микроэлементов”, – сказал она. Софья Черкасова подчеркнула, что для хорошего самочувствия важно спать семь-восемь часов в сутки.