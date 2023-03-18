 

Какие тренды весны идеально подходят на переходной период для дам за 50 и как создавать с ними модные образы

18.03.2023, 10:05, Разное
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Новые тренды сезона весна-лето 2023 включают в себя платья в стиле бохо, брюки карго, юбки макси, блейзеры оверсайз. Актуальной является одежда всех оттенков зеленого: от яркого салатового до сдержанного хаки. Из обуви можно выделить ковбойские сапоги и кроссовки.

Вдохновляемся яркими актуальными образами для женщин за 50 лет.

Брючный костюм оверсайз

Не только блейзеры оверсайз в моде в этом и в следующем сезоне, но также и целые комплекты. Брючный костюм с широкими штанами свободного кроя и пиджаком на несколько размеров больше позволит создать элегантный и в то же время непринужденный образ.

Юбка макси

В моде — длинные юбки в пол из любой ткани и любого фасона. Для создания женственного образа присмотритесь к изделиям из атласа. Если нужно создать лук в стиле кэжуал, тогда подойдет юбка карго с накладными карманами.

Джинсовый тотал лук

Это тренд, вернувшийся к нам из девяностых. Для создания повседневного стильного образа смело комбинируйте любые вещи из денима. Например, джинсы и рубашку. Смелый вариант — сочетать платье из денима с асимметричным подолом и джинсы.

Одежда цвета металлик

Этот тренд стал мейнстримом на новогодние праздники. Кто бы мог подумать, что его актуальность сохранится еще на несколько сезонов. Создавайте яркие образы из одежды с оттенком металлик любого цвета. Помимо актуального зеленого, в тренде также благородный фиолетовый.

Атласное платье

Атласные платья привносят нотку аристократичности и делают любой образ более изысканным. Если вы боитесь, что тонкая ткань будет облегать каждую складочку вашего тела, рассмотрите вариант изделия с ажурной полупрозрачной накидкой.

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Одежда в мужском стиле

Сейчас очень модно сочетать женственные вещи с вещами мужского кроя, чтобы получился интересный контраст. Самый простой способ — это включить в один лук корсет и рубашку бойфренда на несколько размеров больше.

Тотал лук

Возьмите за основу один оттенок — и с ним составляйте тотал лук образы. Не путайте с монохромом. Различие в том, что в монохромных образах используется одежда хоть и одного цвета, но разных оттенков: от темного насыщенного до светлой пастели.

Одежда зеленого цвета

Зеленый ассоциируется с пробуждением природы, зеленью, весной и летом. Поэтому можете смело составлять яркие образы из вещей такого трендового цвета.

Кроссовки

Добавьте к любимым джинсам и футболке кроссовки на относительно высокой подошве. Тогда вы точно будете в тренде.

Ковбойские сапоги

Такую обувь можно сочетать как с джинсами и брюками, так и с юбками и платьями. Цвет можете выбирать на свое усмотрение. Универсальным является черный.


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