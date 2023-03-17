 

Вклады в 2023: подводные камни банков с выгодными условиями

17.03.2023, 4:58, Разное
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Отдать деньги в пользование банку не составляет большого труда, однако далеко не всегда это может быть выгодным. Крупные финансовые организации активно пытаются привлечь потенциальных вкладчиков, предлагая ставки по специальным условиям в 2023 году. Если не вдаваться в детали такой сделки, можно потерять целое состояние.

Финансист Мария Татаринцева поделилась с RT опытом и раскрыла подводные камни. Банки применяют хитрости, чтобы люди охотнее делали вклады, поэтому заявленный в рекламе высокий процент доходности нередко достигается только при соблюдении ряда нюансов.

Например, высокая ставка по депозитам может действовать только для новых клиентов банка, а для всех действующих остальных она на порядок ниже. Кроме того, деньги по выгодному проценту могут зачисляться лишь пару месяцев в качестве бонуса, а затем процент становится в два, а то и три раза ниже.

Как говорится, поспешишь — людей насмешишь, поэтому торопиться в плане финансовых инвестиций не стоит. Нужно предельно внимательно ознакомиться с примечаниями “под звездочкой”, которые предлагают банки, и уже только после этого решать, действительно ли привлекательны их вклады.

Необходимо следить за отчетностью и хранить полученные от банка документы, передает URA.RU. Юрист Киктенко рекомендует сделать электронные копии важных бумаг. В 2023 году этот совет особенно актуален.


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