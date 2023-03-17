 

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: Бывший завод Nissan в Петербурге предложили назвать «Лада Санкт-Петербург»

17.03.2023, 4:00, Новости дня
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» предложил назвать бывший завод Nissan в Петербурге, который ранее перешел к российскому производителю, «Лада Санкт-Петербург», сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах съезда РСПП.

Соколов сообщил, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» предложил назвать бывший завод Nissan в Петербурге, который ранее перешел к российскому производителю, «Лада Санкт-Петербург». Он уточнил, что это название необходимо утвердить, причем не только на правлении и совете директоров «АвтоВАЗа», но и с правительством Петербурга в соответствии с региональным законодательством. Он выразил надежду, что предложение в ближайшее время будет положительно рассмотрено, передает ТАСС.

Напомним, в ноябре 2022 года ФГУП «НАМИ» приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод и научно-исследовательские мощности в Петербурге. Позже ФГУП «НАМИ» передало российские активы автоконцерна Nissan «АвтоВАЗу».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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