 

В Петербурге ожил рынок аренды “элитки”

17.03.2023, 2:10, Разное
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На рынке аренды дорогих квартир в Петербурге наблюдается оживление. В преддверии туристического сезона растут и спрос, и ставки. Так, по итогам февраля количество сделок по аренде “элитки” выросло на 8%, а средняя цена найма – на 5%. Предложение при этом сократилось на 14%.

Средняя месячная ставка аренды дорогой квартиры в Петербурге к весне составила 168 тыс. рублей.

Самые доступные квартиры в высокобюджетных ЖК можно арендовать в Петродворцовом районе, где средняя ставка аренды составляет 105 тыс. рублей в месяц.

В бюджете до 130 тыс. рублей в месяц можно арендовать элитное жилье в Фрунзенском районе, Пушкинском и Красногвардейском. А вот стоимость найма дорогих квартир в таких престижных районах, как Приморский и Петроградский, в феврале составила 172 тыс. и 192 тыс. рублей соответственно.

Рынок аренды квартир Петербурга напрямую зависит от потока туристов. Высокий сезон, как правило, стартует в апреле и длится до октября. Для сравнения, в Москве высокий сезон совпадает с началом деловой активности и приходится на осень.


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