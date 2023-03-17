«До уровня мышей»

Сегодня Евгению Ройзману* дали 14 суток. Шестисекундную улику суд заметил не сразу — видео пришлось смотреть повторно.

Сегодня в Екатеринбурге суд назначил Евгению Ройзману 14 суток по части 1 статьи 20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций».

Судья Владимир Ушаков отклонил ходатайства защиты политика об истребовании доказательств у администрации социальной сети «ВКонтакте» и о вызове свидетелей — настоящих администраторов страницы «Евгений Ройзман». Кто-то неустановленный разместил на этой странице ролик с Алексеем Навальным, где продемонстрирован логотип Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

— Если бы я делал этот репост, то признался бы и отстаивал свою позицию, — сказал Евгений Ройзман в суде. — Но я этого не мог даже технически сделать. Поэтому надо прекращать дело за ничтожностью происходящего, чтобы нам всем не позориться.

По словам политика, у него никогда не было аккаунта в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, Ройзману, решением суда** запрещено пользоваться интернетом и телефоном, что и так создает ему массу проблем: «Решать какие-то вопросы почти невозможно».

Протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций» в отношении Евгения Ройзмана составил лейтенант полиции Максим Фомичев.

По словам полицейского, единственное доказательство принадлежности страницы Евгению Ройзману — рапорт другого сотрудника полиции.

Лейтенант полиции Максим Фомичев. Фото: Владислав Постников

ЦИТАТАЕВГЕНИЙ РОЙЗМАН:

— Вы заведомо знали, что меня нет в этой группе. В материалах дела нет ни одного указания на то, что это был я. Меня нет ни в администраторах, ни в модераторах этой группы, у меня нет доступа к этому. Получается, что вы сознательно вводите суд в заблуждение. Мало того, что у вас нет доказательств [моей вины], вы не сделали элементарных вещей [в расследовании]. Это проверяется элементарно, и вы это знаете.

На речь Евгения Ройзмана лейтенант Фомичев ответил, что все сказанное задержанным не имеет отношения к делу. Полицейский подтвердил,

что не делал запрос в соцсеть «ВКонтакте», чтобы установить аккаунт, с которого был размещен пост, потому что на такие запросы почти никогда не отвечают.

Вызванная в качестве свидетеля бывшая помощница Ройзмана по работе в благотворительном фонде Лейла Гусейнова сказала, что Ройзман никогда не пользовался сетью «ВКонтакте», и даже во время работы в фонде, когда на приемах люди спрашивали, куда ему писать в этой соцсети, она всем говорила, что там у него нет аккаунта.

В судебном заседании пришлось коллективно просмотреть ролик «За что Путин сажает Навального?». Судья спросил Ройзмана, не против ли он просмотра фрагмента записи. Евгений ответил, что не против и полностью посмотреть видео, но судья не согласился.

Фото: Е1

Итак, по версии следствия, на видео в течение шести секунд демонстрируется символика экстремистской организации ФБК. Но разглядеть ее с первого раза не удалось —

оказалось, весь сыр-бор из-за маленького логотипа на толстовке Навального.

— На изображении виден круг красного цвета с изображенной на нем аббревиатурой ФБК, это и образует состав правонарушения, — поясняет полицейский.

— Мы что, правда из-за этого тут собрались? — удивленно спрашивает Ройзман полицейского.

— Если упростить, то да.

— До уровня мышей же…

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов считает, что состава правонарушения нет, так как защита предоставила доказательства, что Евгений не имел отношения к данной группе. В полицейском рапорте сказано, что он был администратором сообщества, но в суде это ничем не подтверждено. За три месяца можно было просто запросить в соцсети «ВКонтакте», кто это сделал. И получить единственно верный ответ.

Евгений Ройзман и его авдокат Владислав Идамжапов. Фото: Владислав Постников

В ожидании решения суда Ройзман еще раз повторил собравшимся, что не собирается уезжать из России, он здесь родился и живет: «Если я уеду, это будет означать, что я сдался».

ЦИТАТАЕВГЕНИЙ РОЙЗМАН:

— Я живу в России, и к аресту я готов всю свою жизнь, как все нормальные люди. Понимаете, улыбки судьи, внятное выступление адвоката, разбивание аргументации правоохранительных органов в российском суде вообще ничего не значат. Поэтому у меня нет иллюзий. Что будет, то и будет. У судьи сейчас есть возможность показать, что он разумный и порядочный человек, и он этой возможностью может воспользоваться.

Как сообщили «Вечерние ведомости», донос, который стал поводом для возбуждения административного дела на Ройзмана, был написан 7 ноября 2022 года. Некий пользователь интернета, представившийся как Аркадий Дмитров, отправил обращение посредством формы на сайте Роскомнадзора с просьбой проверить пост политика на предмет распространения экстремистских материалов. Самому политику человек с таким именем и фамилией незнаком.

Изольда Дробина,

собкор «Новой газеты» на Урале

* Признан в РФ иноагентом.**Политик сейчас находится под следствием по уголовному делу по статье о дискредитации армии, решением суда ему запрещены определенные действия, в числе которых — запрет на ведение социальных сетей.

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