 

День Герасима Грачевника: что нельзя делать 17 марта

17.03.2023, 0:45, Разное
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История

Преподобный Герасим родился в Каппадокии, которая располагается на территории современной Турции. Уже в юности он посвятил себя служению Богу. Вначале ушел в Египет, затем устроил обитель у реки Иордан, которая затем стала монастырем.

На иконах он всегда изображается со львом. Однажды в пустыне святой встретил хромающего льва, из лапы которого торчала большая колючка. Герасим помог зверю, чем приручил животное и сделал его абсолютно мирным. Хищник не нападал на людей, не охотился на домашний скот и вместе со своим хозяином они были неразлучны до самой своей смерти. Даже похоронили их подле друг друга.

Традиции и приметы

Считалось, что прилетевшие в этот церковный праздник грачи приносят с собой весну.

Женщины пекли печенье, в каждое из которых прятали какой-то небольшой предмет. По находке можно было сделать предсказание на предстоящий год.

Девушки в день
Герасима Грачевника
гадали на замужество. Первый встреченный за калиткой мужчина означал что в этом году свадьбе не быть, а вот встреченная женщина давала понять, что жених вот-вот найдется.

В дом в сегодняшний православный праздник приглашали знахаря, который осматривал все углы избы и прогонял кикимору.

Сухая и солнечная погода – к большому урожаю ягод.

Появились грачи – через месяц снега уже не будет.

Птицы в сегодняшний церковный праздник сели на гнезда – заморозков больше не ждите.

Что нельзя делать в день
Герасима Грачевника

Нельзя трогать или разрушать птичье гнездо-ждет длительное несчастье.

Нельзя сегодня надевать новую пару обуви – заболит шея.

Запрещается в этот церковный праздник делать крупные покупки или начинать путешествия – все пойдет наперекосяк, можно потерять деньги.

Не советуют в день Герасима Грачевника верить снам -они от лукавого.

Что можно делать 17 марта 2023 года

Идеально в сегодняшний православный праздник провести генеральную уборку – выметете весь негатив из жилья.

Можно смастерить скворечники – приманите себе счастье.

Девушкам
в день Герасима Грачевника
можно провести вышеописанное гадание на замужество.


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