 

Вагон претензий – Личное мнение

16.03.2023, 22:38, Разное
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Актриса Мария Голубкина рассказала, как рассталась со своим мужем Николаем Фоменко:

«Есть ли у меня обида на него? Конечно! У меня не то что обида, а вагон претензий».


Фото: Соцсети

Нет, ну вот так живёшь с человеком, а потом — не только обиды, но и вагон претензий.

Кто прав тут, кто виноват, выяснять — дело бесполезное. У каждого — свои резоны, свои ожидания и так далее. Да и каждый случай разбирать нужно отдельно.

Не в этом дело. Вопрос тут в том, почему осталась обида и вагон претензий?

Когда должны кончаться претензии? Пришли и развелись — получили свидетельство о разводе. Именно в этот момент все претензии должны закончиться.

Ведь это логично, верно? Какие претензии вообще могут быть к ставшему чужим человеку? Всё, ни ты ему не должна, ни он тебе.

Странно слушать, что спустя пять, десять, двадцать лет после развода, есть ещё какие-то проблемы. Маш, вы развелись, ау!

У него — своя жизнь. У тебя — своя.

Это в отношениях ещё можно говорить, что ты недовольна чем-то. С целью исправить то, что тебя не устраивает. А когда отношений уже нет и в помине, есть свидетельство о разводе, то смысла претензий и обид — ноль!

Что самое грустное тут, если претензии не закончились, они отравляют жизнь тебе. Тебе — не ему.

Ты, вспоминая обиды, травишь себя. Тебе плохо. Зачем это нужно, если можно просто махнуть рукой и забыть?

А как, по-вашему — когда должны заканчиваться взаимные претензии?

Источник: Лена Миро


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