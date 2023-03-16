 

Стали известны самые распространенные виды аллергии среди россиян

16.03.2023, 22:02, Разное
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Стало известно, что чаще всего вызывает аллергическую реакцию у россиян. Уточняется, что преимущественно причиной являются продукты.

По данным телеканала “360”, около 70% жителей страны испытывают негативную реакцию именно на них. На втором месте среди самых распространенных в России аллергенов — пыльца растений, передает RT. Тройку “лидеров” в данном списке закрывает плесень. Стоит отметить, что четверть россиян заметили первые признаки аллергии еще в детстве.


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