Стали известны самые распространенные виды аллергии среди россиян

Стало известно, что чаще всего вызывает аллергическую реакцию у россиян. Уточняется, что преимущественно причиной являются продукты.

По данным телеканала “360”, около 70% жителей страны испытывают негативную реакцию именно на них. На втором месте среди самых распространенных в России аллергенов — пыльца растений, передает RT. Тройку “лидеров” в данном списке закрывает плесень. Стоит отметить, что четверть россиян заметили первые признаки аллергии еще в детстве.