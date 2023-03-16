Как подготовить питомца к поездке на дачу? Отвечает ветврач

С приходом весны открылся и дачный сезон. Россияне берут с собой за город питомцев.

При этом крайне важно не забывать о мерах безопасности. Ветеринарный врач Кристина Жукова напомнила, что животное необходимо обязательно привить от бешенства. Сделать прививку нужно за полтора месяца, отмечает телеканал “360”. Кроме того, рекомендуется за три-четыре недели приучить кошку к переноске, совершив пару поездок.