 

Как подготовить питомца к поездке на дачу? Отвечает ветврач

16.03.2023, 22:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С приходом весны открылся и дачный сезон. Россияне берут с собой за город питомцев.

При этом крайне важно не забывать о мерах безопасности. Ветеринарный врач Кристина Жукова напомнила, что животное необходимо обязательно привить от бешенства. Сделать прививку нужно за полтора месяца, отмечает телеканал “360”. Кроме того, рекомендуется за три-четыре недели приучить кошку к переноске, совершив пару поездок.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11.22 / Exeed TXL: внедорожник из Китая

15.10.21 / Очень щадящее отшелушивание: что представляет собой косметическая процедура аквабрация

26.06.20 / Пиявка залезла в половой орган мужчины и высосала пол-литра крови

26.09.22 / Бывший офицер разведки США – в России идёт мобилизация — и месяца через три её результат почувствуют на Украине

05.04.22 / Кубок Кремля – Гордимся за наших!

22.04.22 / Евродепутат от Ирландии – санкции не спасут ни одного украинца, но подорвут экономику ЕС

01.02.23 / Мнение: О тщательно скрываемой «страшной правде»… От кого её прячут?

26.11.21 / Элегантно и стильно: розовые ногти с блестками – хит сезона (несколько идей и техник)

18.07.21 / Российский аналог «Рика и Морти» выйдет на экраны в сентябре и будет называться «Борис Натанович и Максимка»

31.12.22 / Новый – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика