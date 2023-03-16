Скоро начнется сезон весенних дождей: идеи, как одеться в мокрую погоду, не жертвуя своим стилем

Скоро начнутся долгожданные теплые весенние дожди, и наверняка многие из нас будут им даже рады, ведь не за горами солнечное лето. Однако это также означает, что мы не сможем одеться так, как захотим, погода будет диктовать свои условия. О том, как не жертвуя стилем подобрать себе максимально привлекательный лук, пойдет речь в данной статье. Рассмотрим лучшие идеи образов с фото.

Многослойность

Сегодня многослойность в тренде, и у вас будет замечательная возможность использовать это в своем образе. Наверняка во время дождя на улице может быть прохладно, и вы сможете надеть на себя вещи для утепления.

Используйте материалы по погоде. Отличным решением будет надеть вещи из флиса или аналогичных тканей. Образ может быть монохромным или цветным, все зависит от вашего вкуса.

Яркие краски

Во время дождя все вокруг становится серым, а так не хочется видеть скучные краски, когда на улице весна. У вас есть отличная возможность поднять себе настроение и порадовать своим оптимистичным стилем окружающих.

А именно вы можете использовать в гардеробе яркие вещи, которые будут смотреться актуально и уместно, ведь дождик скоро пройдет, и снова засветит солнце. Есть повод для радости, и его нужно использовать.

Бейсболка

Очень стильная трендовая часть гардероба, которая будет уместной именно в дождливую погоду. Она поможет вам не намокнуть и сделает образ целостным и законченным, он сразу станет оригинальным, креативным и эффектным. Подберите бейсболку так, чтобы она гармонично вписывалась в ваш наряд, и вы не прогадаете с решением.

Резиновые сапоги

Это очень стильная, оригинальная и практичная обувь, которая в последнее время обрела огромную популярность (после долгого перерыва с середины прошлого века). Резиновые сапоги будут смотреться просто восхитительно, если вы остановите свой выбор на самой красивой и эффектной модели, максимально вписывающейся под основной комплект одежды. Идеальным вариантом будут черные сапоги – они относятся к разряду универсальных и нейтральных (ко всему подходят), но вы можете выбрать обувь любого понравившегося вам цвета.

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Плащ

Этот предмет верхней одежды однозначно украсит ваш образ и поможет защититься от дождя. Отдайте предпочтение модной вещи, стилизуйте под нее все остальные вещи. Плащи сегодня в тренде, и вы можете остановить свой выбор на изделии из любого материала и разного фасона.

Зонтик

Именно зонтик является изюминкой вашего наряда, поэтому отнеситесь к выбору зонта с полной ответственностью. Обратите внимание на то, чтобы он гармонично вписывался в любой из ваших образов, отдайте предпочтение качественному изделию. При выборе примите во внимание то, как будет выглядеть под зонтом ваше лицо.

К примеру, если вы предпочтете зеленый или синий цвет, синеватый или зеленоватый оттенок будет присутствовать на вашем лице, поэтому лучше выбрать нейтральную, солнечную или красно-розовую палитру. Но если вы удачно соедините зонт с предметом одежды или другим аксессуаром, даже самый опасный цвет перестанет таковым быть. Одним словом, все зависит от вашего вкуса и желания, поэтому следуйте личным критериям выбора.