 

Макрон пригрозил распустить французский парламент в случае неодобрения пенсионной реформы

16.03.2023, 21:10, Разное
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Эммануэль Макрон пригрозил распустить парламент в случае неодобрения законопроекта о пенсионной реформе, пишет BFM TV со ссылкой на источник в правительстве. При этом исполнительная власть ещё не приняла решения относительно использования статьи 49.3 французской конституции, позволяющей принять закон без голосования в парламенте, пишет издание.


AP

Эммануэль Макрон пригрозил распустить парламент в случае неодобрения Национальным собранием законопроекта о пенсионной реформе, пишет BFM TV со ссылкой на источник в правительстве. Как передаёт издание, об этом глава государства заявил в среду вечером во время встречи с премьер-министром страны и членами правительства, ответственными за проведение реформы.

При этом исполнительная власть ещё не приняла решения относительно использования статьи 49.3 французской конституции, позволяющей принять закон без голосования в парламенте, пишет издание. По словам источника BFM TV, Елисейский дворец продолжает собирать голоса в поддержку пенсионной реформы в парламенте.

«Ничего не решено, мы продолжаем мобилизацию для голосования», — прокомментировала ситуацию глава правительства Элизабет Борн.

В Елисейском дворце, в свою очередь, сообщают, что президент республики «желает, чтобы парламент проголосовал», однако возможно ожидать использования «всех институциональных схем в намерении заставить страну двигаться вперёд».

 


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