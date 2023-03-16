 

Миоклонус встречается у 75% пациентов, страдающих “ранней стадией” болезни Альцгеймера

16.03.2023, 20:59, Разное
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По некоторым данным, это состояние может быть более распространено среди пациентов с быстро прогрессирующей болезнью Альцгеймера.По мере того, как нервные клетки мозга становятся менее функциональными, деменция усугубляется. Это может привести к снижению мыслительных способностей и двигательных навыков.

В результате у некоторых пациентов развивается миоклонус.Кофеин и стимуляторы, стимулирующие кровоток, являются наиболее распространенными причинами физиологического тремора. Александра Алехина, невролог, говорит, что пациенты с Паркинсоном часто испытывают тремор от таблеток. Однако существуют и другие причины, такие как деменция с телами Леви или слабоумие. Поскольку кажется, что человек перекатывает “таблетки” между большим и указательным пальцами, тремор покоя можно назвать именно так.

Базальные ганглии – это область мозга, отвечающая за контроль движений, и когда возникает тремор, это признак того, что есть проблемы. Таламус – это сложная область, расположенная глубоко в мозге. Эта структура мозга не получает достаточного количества дофамина для создания связей. Связь между мозгами нарушается, что приводит к замедлению движений.

Согласно отчету, у восьми процентов пациентов с болезнью Альцгеймера был обнаружен вариант миоклонуса. Этот вариант характеризуется как пресенильный диагноз с тяжелыми когнитивными нарушениями и мутизмом, а также ранним началом миоклонуса. Миоклонус может чаще возникать на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Его распространенность может достигать 75 процентов.

Миоклонус – это временное, добровольное, подергивание или внезапное подергивание одной или нескольких мышц. Человек не может остановить или контролировать подергивания.


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