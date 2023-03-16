 

Помощник искусственного интеллекта добавлен в Word и Excel

16.03.2023, 20:59, Разное
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Microsoft, американская компания по производству программного обеспечения, разработала помощника искусственного интеллекта для программного обеспечения Microsoft Office. Он включает в себя функции Word и Excel. Об этом пишет Reuters.

ИИ-помощник был представлен в Microsoft 365. Этот сервис включает инструменты для создания электронных таблиц Excel, редактирования текста в Word и создания презентаций. По словам представителя корпорации, использование искусственного интеллекта в будущем позволит создавать черновики самим пользователем для ускорения создания контента.

Сатья Наделла, генеральный директор Microsofts и основатель AI for Services, заявил: “Мы верим, что искусственный интеллект следующего поколения положит начало новой волне роста производительности”.


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