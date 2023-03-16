 

Россия наладила параллельный импорт омаров для питания заключённых

16.03.2023, 19:33, Разное
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Руководство ФНС отчиталось о полном восстановлении объёмов поставок омаров, мидий и бургундского трюфеля для питания заключённых в местах лишения свободы.

Основными поставщиками этих товаров в Россию стали Эмират Афганистан, Белоруссия и Монголия.

Осужденные столкнулись с перебоями в поставках их любимых продуктов после начала специальной военной операции, говорит полковник ФНС Василий Маховик. Для того, чтобы поддерживать привычный им уровень комфорта в условиях санкций, начальникам колоний приходилось организовывать их поездки на следственные эксперименты в рестораны и бары.

Некоторые преступники после этого страдали от нарушений пищеварения и жаловались на плохое качество пищи по сравнению с тюремным буфетом. К настоящему времени все необходимые продукты поставляются в полном объёме, жалоб на качество омаров или запах трюфеля у заключённых нет.

– У нас же не только простолюдины сидят в местах лишения свободы, – говорит полковник Маховик. – В некоторых колониях содержатся вполне уважаемые люди. Ну не кормить же человека баландой, если он на воле был депутатом или авторитетным бизнесменом. Если человек привык завтракать омаром и запивать хорошим шампанским, то мы не вправе его ограничивать. Тюрьма должна перевоспитывать человека, а не портить ему жизнь и не лишать базовых прав на комфорт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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