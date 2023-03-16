“Нужно быть искренним. Это и есть чистота”: лучшие цитаты и высказывания восхитительной Софи Марсо

Слава пришла к французской актрисе Софи Марсо в 14 лет, когда вышла кинолента «Бум» с ее участием. К своему 51 году актриса подошла с внушительной биографией, насчитывающей десятки картин, среди которых – «Студентка», «Аромат любви Фанфан», «За облаками», «Любовь с препятствиями».

Разбираем самые интересные цитаты и высказывания знаменитости.

Правила жизни

Актриса придерживается мнения о том, что каждый человек сам является хозяином своей судьбы:

Жизнь по-настоящему становиться счастливой, когда ты строишь ее только сам.

У каждого из нас, по мнению знаменитости, есть выбор:

Мы и есть добро и зло. Выбор за нами. Меня зло не интересует. Я знаю по своему опыту, по тому, что я пережила, и меня это не интересует.

Вот к каким выводам пришла Софи Марсо на основании личного жизненного опыта:

Нужно быть искренним. Это и есть чистота. Душа формируется, когда человек обжигается. Только обладая спокойствием, можно созидать. Снимать надо душевное состояние, а тело – лишь деталь.

Вот что о себе говорит знаменитость:

Я никогда не обращаю внимания на слухи. Я противоречива, но люди меня понимают. Я не ставлю себе цель. Я просто живу день за днем. Если я была честна, то не чувствую себя глупо, когда приходится падать. Я не думаю, что можно обрести спокойствие, если живешь только для себя. У меня слишком много всего в голове, что мешает принимать правильные решения. Я не хочу быть одинокой, не знаю, может ли женщина быть счастливой в одиночестве.

О семье

У Софи Марсо было несколько попыток наладить личную жизнь. От первого мужа она родила сына Венсана. Роман с американским режиссером привел к рождению дочери Жюльет. С 2004 года актриса жила в гражданском браке с актером Кристофером Ламбертом, однако спустя десять лет они объявили о расставании. С тех пор о личной жизни знаменитости ничего не известно.

Вот высказывания актрисы о семье и детях:

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Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят Дети и мои возлюбленные – больше ничего не имеет значения для меня. Я хочу разделить свою жизнь до конца со своим мужчиной. Обожаю пары, которые живут вместе и все делают вместе. Мне очень нравится идея семьи. Это свежо. Это здорово.

По словам знаменитости, лучшие натуральные витамины для представительниц прекрасного пола, придуманные природой, – это мужчины. Только рядом с любящим и любимым избранником любая женщина по-настоящему преображается.

О возрасте

Софи Марсо не скрывает, что посещает косметологов, однако отрицает, что прибегала к пластической хирургии:

У меня хорошее здоровье. Я не гурман и воспитывалась в простой семье, но маме было важно, чтобы мы полноценно питались и достаточно спали. Это всегда меня дисциплинировало. Сейчас я делаю все возможное, чтобы оставаться здоровой и свежей: немного спорта, массаж, косметический уход, закрашивание седины. Но я хочу остаться самой собой и никогда не сделаю пластику. И вообще я мечтаю выйти на пенсию, но у меня впереди много работы!

Софи Марсо – одна из немногих знаменитостей, кто не стесняется и своего возраста и не огорчается, что молодость безвозвратно уходит:

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Мне нравится стареть. Я понимаю, что физически иногда выгляжу как пустая сумка, но это не имеет значения. А вот другим это трудно принять. На днях одна японка сказала мне, что я растеряла свои пухлые щечки. Я ответила: «Мадам, так мне уже не 15 лет!» Я не хочу скрывать реалии своего возраста и быть неправильно понятой. Я не мечтательница, не фантазерка, мне нужно быть на связи с реальностью.

Софи Марсо соглашается позировать для глянцевых журналов только при одном условии – что ее фотографии не будут обрабатывать в графическом редакторе:

Мы, публичные люди, вынуждены на фотографиях притворяться, что в нас на 20 кг меньше и мы на 20 лет младше. На днях я даже ушла с фотосессии из-за этого. Я не хочу, чтобы была такая разница между фотографией и реальной жизнью! Молодость не должна становиться диктатом. Я не думаю, что мужчинам так нравятся женщины, которые делают пластику. Когда вы любите кого-то, вы любите женщину или мужчину, вне зависимости от их возраста.

Знаменитость считает так: чтобы принять свой возраст, нужно научиться жить в гармонии с собой:

Конечно, совсем не просто наблюдать свое старение. Особенно работая в кино, где картинка имеет большое значение. Но приходит время, когда нужно раскрасить свою жизнь другими красками, зажечь ее, осветить ярким светом. Мы все должны свыкнуться с мыслью о старении, но гораздо легче это сделать, когда мы живем в любви и согласии с собой.

Актриса видит возрастные изменения в зеркале, но признается, что в душе ощущает себя все той же девчушкой Софи.