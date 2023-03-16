Добавьте упражнения с отягощением: как быстрее добиться стройного живота, занимаясь ходьбой

Регулярная ходьба невероятно полезна для здоровья сердца и мозга. Исследования показывают, что она также может помочь в сжигании жира, особенно в области живота. Поэтому если есть желание привести фигуру в порядок, то ходьбу стоит включить в свой распорядок дня. Ниже будут представлены семь простых способов сжечь больше жира во время прогулки.

Изменение скорости

Это самый простой и легкий способ повысить интенсивность ходьбы. В итоге он поможет добиться отличных результатов. Но не стоит идти на полной скорости или максимально длительный отрезок пути. Лучше использовать интервалы, чтобы бросить вызов своему телу, давая ему возможность восстановиться и улучшить выносливость с течением времени. Например, каждую минуту чередуйте ходьбу в быстром и обычном темпе.

Идите в гору

Ходьба по склону — отличный способ мягко и безопасно увеличить интенсивность тренировки. Это также полезно для осанки, потому что стимулирует оптимальную технику ходьбы, а также нагружает мышцы бедер и подколенные сухожилия. Попробуйте найти маршрут, который идет в гору, или пройдитесь по беговой дорожке под уклоном. По возможности не беритесь руками за поручни.

Используйте утяжеленный жилет

Утяжеленные жилеты отлично подходят для тренировок при ходьбе. Добавив легкое сопротивление, можно укрепить свои мышцы, кости и суставы. Кроме того, жилет с правильно подобранным весом помогает активировать мышцы кора, так как заставляет тело держать правильную осанку.

Начните с 10% от веса тела и постепенно увеличивайте нагрузку. Никогда не бегайте в жилете-утяжелителе и не заменяйте его грузом в обычном рюкзаке, потому что отягощение не будет правильно распределяться по телу.

Добавьте упражнения на сопротивление

Еще один способ сжечь больше жира — добавить в тренировочный процесс упражнения с собственным весом. Таким образом прогулка станет больше похожей на тренировку всего тела, а не просто ходьбу по улицам. Например, каждые несколько минут ходьбы делайте 10 выпадов, 10 отжиманий и 10 приседаний (можно делать с утяжелителем). Благодаря такому подходу задействуется больше мышц, улучшается выносливость и увеличивается количество сжигаемых калорий.

Разминка

Ходьба кажется легким занятием, но перед любой тренировкой важно разогреть мышцы и суставы, особенно если на улице холодно или сыро. Сделайте несколько динамических упражнений, чтобы подготовить тело к физической активности и избежать болей, судорог и травм от чрезмерной нагрузки. После можно заняться растяжкой для избежания чувства скованности и боли на следующий день.

Маршрут по пересеченной местности

Одно дело идти по мощеному тротуару, а другое – по тропе на природе с естественными подъемами, спусками и разнообразным рельефом. Это не только увеличит количество сжигаемых калорий, но также улучшит силу нижней части тела, особенно ступней и лодыжек. По крайней мере раз в неделю гуляйте в парке, на пляже и других подобных местах.

Добавьте больше времени

И последнее, но не менее важное: гуляйте дольше, чтобы увеличить потерю жира. Кроме того, по мере утомления мышцы кости и суставы будут более интенсивно включаться в работу, что со временем приведет к прибавлению силы и выносливости.

Только не увеличивайте продолжительность слишком быстро, так как это может привести к травмам. Просто добавляйте по пять минут к общему времени прогулки каждую неделю или две.