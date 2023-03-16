 

Диетолог Пономарева: Морковный сок снижает кровяное давление

16.03.2023, 18:10, Разное
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Морковный сок снижает кровяное давление.Оно может быть слишком высоким. Это означает, что сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы перекачивать кровь по организму. Это создает дополнительную нагрузку на такие важные органы, как почки, сердце и мозг.

Гипертония может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая повышенный риск инсульта, сердечных заболеваний и слабоумия. “Соль заставляет организм задерживать воду. При избытке воды стенки кровеносных сосудов испытывают дополнительное давление. Этому можно противостоять, употребляя продукты, богатые калием. Он помогает организму выводить натрий из крови и расслабляет сосуды. Морковь – один из самых богатых калием овощей: 320 мг на 100 г”, – говорит Василиса Пономарева, диетолог.

Морковь полезна для кровяного давления. Одно исследование показало, что морковный сок может быть полезен для снижения вероятности развития сердечных заболеваний. Овощ также был полезен для снижения веса и кровяного давления у мышей, которые его употребляли. Употребление морковного сока оказывало понижающее действие на систолическое артериальное давление, но не на диастолическое. Кроме того, сок значительно повышал антиоксидантный потенциал плазмы и снижал уровень малонового диальдегида в плазме. Исследование показало, что употребление морковного сока может помочь защитить сердечно-сосудистую систему. Он повышает уровень антиоксидантов и снижает перекисное окисление липидов, независимо от маркеров сердечно-сосудистого риска.


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