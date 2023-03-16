В телевизоре говорят…

Военкомат отказал 27-летнему жителю Подольска в выдаче военного билета, сославшись на еще не принятый закон о повышении призывного возраста.

В начале этого года молодой человек, которому недавно исполнилось 27 лет, обратился в военный комиссариат подмосковного Подольска для получения военного билета. Как сообщил телеграм-канал «Военный омбудсмен», призывник не проходил военную службу, поскольку является студентом и в настоящее время учится в вузе. На протяжении всей учебы ему предоставлялись отсрочки от службы. По закону граждане, не прошедшие военную службу по призыву в связи с предоставлением отсрочек, зачисляются в запас и получают военный билет, а не справку «уклониста».

В ответ на просьбу молодого человека сотрудники военкомата сообщили, что руководство дало указание приостановить выдачу военных билетов гражданам 1996 года рождения. С его слов, сотрудники также сослались на новости о повышении призывного возраста: «в телевизоре говорят, что призывной возраст будет повышен до 30 лет».

Напомним, что законопроект о повышении верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет находится на рассмотрении Госдумы,

поэтому зачисление в запас по достижении 27 лет в этом году возможно. Без изменений в законодательстве отказ в зачислении в запас и выдаче военного билета является незаконным.

Юристы порекомендовали в подобных ситуациях сначала обратиться в военный комиссариат с письменным заявлением и получить на него ответ. Такое заявление можно отправить почтой заказным письмом с описью вложения. Это позволит проконтролировать получение документов военкоматом. Если же заявителю отказали или и вовсе проигнорировали его заявление, стоит обратиться в прокуратуру или с иском в суд.

Как пишет телеграм-канал «Военный омбудсмен», изменения вносятся в Федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе» и, по замыслу депутатов, вступят в силу уже с 1 января 2024 года.

13 марта в Госдуму был внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Авторами законопроекта стали глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, единороссы Андрей Красов и Юрий Швыткин. Депутаты предложили начать призыв по новым правилам: с 1 января 2024 года на военную службу будут призывать жителей от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет, а в 2026-м — от 21 до 30 лет.

Юристы «Военного омбудсмена» изучили депутатскую инициативу и объяснили, что зачисление в запас по достижении 27 лет возможно только в этом году. С 1 января 2024 года зачислять в запас будут при достижении 30 лет. Если житель уже пребывает в запасе или зачислен в запас, в том числе по достижении 27 лет, на военную службу в 2024 году его не призовут.

Если житель достиг возраста 30 лет до начала или во время призывной кампании, он подлежит зачислению в запас и на военную службу не призывается.

Предоставленные отсрочки от призыва на военную службу продолжают действовать до момента их окончания. Это касается студентов и других категорий граждан. Сроки начала призывной кампании не меняются, весенний призыв — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря.

Повышение призывного возраста до 21 года не ограничивает желание юношей, которые мечтают о службе в армии пораньше — с 18 лет. Им никто препятствовать не будет.

Законопроект еще находится на рассмотрении, и верхняя планка призывного возраста в настоящее время составляет 27 лет, поэтому весенний призыв 2023 года и, возможно, осенний пройдут по старым правилам.

Изольда Дробина,

собкор «Новой» на Урале

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