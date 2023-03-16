Мнение: Нужна ли России идеология, американцы не хотят служить в армии и канадский этодругин

1. Блогер ctakan-divanych скептически относится к дальнейшей судье стран, которые поставили идеологию выше законности и здравого смысла (ссылка):



Разумеется, как и любое иное идеологическое государство, Украина исчезнет с карты мира. Законы мироздания, общественного развития ещё никому не удалось отменить. Также, как исчезнет КНДР в том виде, в котором существует. И пример некогда социалистической Кубы уже наглядно нам это показал. Китай — несколько иной случай. Там когда-то нашлись люди, которые поставили законность выше идеологии. И, как и в случае с СССР, постепенно Китай придёт к тому, что коммунистическую идеологию засунут намного глубже, чем она находится сейчас.

А вот за США мне уже тревожно. Там, правда, нет идеологии, довлеющей над всем обществом, как у Маркса, но там есть масса идеологий, которые до сего времени успешно эксплуатирует партия демократов. И мы также видим нарушения законности во имя не демократии, нет, во имя Демократической партии. Но общество эти нарушения проглотило. И США уже трясёт. Когда-то они будут вынуждены вернуться к неукоснительному исполнению закона. Причём, не только своего, но и законов мирового сообщества. И это их и погубит, поскольку они в своём стремлении к беззаконию уже настолько погрязли в своих пороках и противоречиях, что, думаю, их уже ничто не спасёт.

P.S. И вот теперь, друзья, задумайтесь, так ли уж нужна нам некая государственная идеология?

2. В США жалуются на нехватку желающих служить в американских войсках. Даже в ВВС, самой престижной и высокооплачиваемой части вооружённых сил США, наблюдается 10%-я нехватка новобранцев (видимо, речь идёт об академиях, где учат лётчиков). Генерал-майор Эд Томас прямо обвиняет молодое поколение американцев в отсутствии патриотизма и недоверии к правительству (ссылка).

В сухопутной Армии США тоже недобор, к концу фискального года в сентябре года её численность будет составлять 445 тысяч вместо запланированных 473 тысяч человек (ссылка).

Проблемы с набором и у всех остальных видов и родов войск. В Генштабе США недавно озвучили печальную статистику: только 23% американцев в возрасте 17-24 годны к службе, причём только 9% из них не относятся к идее службы отрицательно. Более половины считают, что в армии им будет некомфортно психологически и «физически» (ссылка).

3. Блогер Китайский связной приводит очередной пример западного лицемерия. В то время как в Грузии иноагенты Запада при поддержке западных стран устраивают цветную революцию, в Канаде (под боком у США) по-тихому составляют реестр «китайских» иноагентов (ссылка):