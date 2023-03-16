Мнение: Правила движения

Теория о дисбалансе стала популярна и пересказывается на разные лады, а вот понятие о границах заступорилось.

Чем всем так понравилась теория о дисбалансе?

Она открывает путь из тупика.

Если не любящий вас и обижающий вас партнер – не токсичный нарцисс, а плюс в дисбалансе, с этим можно что-то делать. Можно снизить плюс партнера, чтобы отношения стали лучше, или уменьшить свой минус, чтобы проще было расстаться. Без понимания сути дисбаланса росла ненависть к “нарциссу”, а ненависть в таком случае – это косяк, значимость “нарцисса” от этого увеличивалась, дисбаланс становился больше, качели сильней. Если же человек брался за “лечение” бедного нарцисса, все было еще хуже, слив увеличивался, дисбаланс тоже рос.

Понимание механизма дисбаланса, то есть вот этой вот схемы “чем больше плюс партнера, тем хуже он к вам относится”, внесло ясность в запутанную картину отношений.

К сожалению, без понятия о границах практических успехов не будет.

Очень мало понимать, что плохое отношение партнера к вам связано не с его нарциссизмом, а с его плюсом, нужно еще иметь возможность это изменить.

Без хороших границ изменить ситуацию дисбаланса невозможно, с плохими границами ее можно только усугубить.

Большинство читателей, которые обрадовались знаниям о дисбалансе, все это сливают в ту же самую дыру.

От “нарцисса” хотя бы они решали “бежать, роняя тапки”. Получалось плохо, зависимость либо становилась сильней, либо они “убегали” физически, но оставались на привязи долгие годы, либо связь как-то рвали, но ценой “выжженной пустыни”, то есть фрустрации и депрессии, в общем теория о “нарциссизме” равнодушных партнеров, не только эгоцентрична, но и опасна.

Но и теория дисбаланса может оказаться вредной, если границы у вас плохие.

Вы можете совершать бесконечные попытки “растить свою значимость”, без устали “рыбачить” на того, кого надо оставить в покое, и все ваши “рыбацкие инструменты” будут пыточными, а все ваши “вложения” будут сливами. И получится, что даже считая партнером нарциссом, вы уважали бы его больше, вы хотя бы опасались его, а практикуя на нем свою “рыбалку” вы сольете все ресурсы.

Границы – это главное, над чем нужно работать.

Что такое границы?

Границы – это то, что отделяет вас как субъекта от других субъектов.

Границы бывают объективными, это то, что существует независимо от вашего понимания.

И границы бывают субъективными, это то, как вы сами представляете себе свои границы.

Когда мы говорим “плохие границы”, мы имеем в виду, что субъективные границы человека не соответствуют объективным, почти всегда это “намного шире” из-за короны. Корона создает иллюзию больших прав, больших возможностей, большей значимости, и границы свои кажутся шире.

Чем ближе субъективные границы к объективным, тем лучше чувство границ или “лучше границы”, как мы говорим.

Люди с не очень хорошими границами видят границы очень приблизительно и в сложных случаях ошибаются. Не ошибаются только когда ход, их или другого, далеко от границ, в одну или другую сторону. “Ходить по грани” и ни разу не оступиться, способны только люди с очень хорошими границами, те, кто очень хорошо видит грань, а не приблизительно, поэтому все так восхищаются ходами хищников и рыбаков. Хотя рыбаки редко ходят по грани, любым эффектным трюкам они предпочитают запас красного поля.

Увидеть объективные границы в большинстве случаев легко, если смотреть на себя “со стороны” без короны.

Получается, что адекватная самооценка (без короны) и хорошие границы (хорошее чувство границ) – это примерно одно, во всяком случае тесно связанные вещи. И хороший локус контроля – тоже. Иметь хороший локус – это значит действовать, исходя из адекватного понимания своих границ.

То есть с какой бы стороны мы ни подходили к вопросу эффективного поведения, в том числе росту своей значимости, мы все время ходим вокруг трех берез, которые описывают границы: самооценка, локус и связанный с ним фокус.

А если “растить значимость”, не обращая внимания на границы, получится строго обратный эффект. Значимость будет падать.

Видеть свои границы – это почти то же самое, что и видеть габариты автомобиля, когда вы учитесь водить.

Но в случае с автомобилем вы приходите к обучению хорошо подготовленными: вы не сомневаетесь, что ездить нужно по правилам и считаться с существованием на дороге других.

Вы не сомневаетесь в том, что соблюдать дистанцию необходимо, нельзя ехать, не обращая внимания на полосы, светофоры, знаки и на других участников движения. Вы не думаете, что сшибая другие машины, вы добьетесь успеха. Некоторые знаки отдельные люди пытаются игнорировать, но все равно видят и как-то учитывают, вслепую напрямки ломятся.

А с границами в отношениях такого понимания нет. Многие не уверены, что границы объективны, они считают, что границы в отношениях – это как ты “сам себя поставил”, это как ты сам видишь свои права и свои обязанности, в лучшем случае “как договорились на берегу”.

Это как если бы вы учились водить, не видя другие машины или не придавая им большого значения, а на полосы и светофоры вообще не обращая внимания.

Далеко бы вы уехали в оживленном городе?

Поэтому мы с вами так много внимания уделяем теории. Мы разбираем каждый день, зачем и почему надо видеть границы. Без твердого понимания, что границы объективны и без них любое движение исключено, нельзя перейти к практическим тренировкам и учиться видеть свои габариты (свою территорию, размер своей фигуры, свое КП).

Это уровень нерыбы – уметь держать необходимую дистанцию, издалека видя все запретительные и разрешительные знаки и цвета светофора.

Уровень рыбы – понимать необходимость этого и не сомневаться, что это важно. Уровень нерыбы – знать и уметь на практике.

Рыбак способен гнать по горной дороге, может идти на лихой обгон, не нарушая правил, осваивает навыки экстремальной езды и спортивные трюки. Для полноценной жизни достаточно уровня нерыбы и опыта на этом уровне.

А мы с вами, друзья, застряли в процессе дискуссий: между “нужны ли правила” и “а какие правила есть”.

И дальше мы пока не двигаемся.

Большинство то и дело сворачивают в сторону “вот бы так вырастить свою значимость, что все плюсы быстро ушли бы в минус”, то есть смотрят на горные трассы и заснеженные вершины в облаках.

А нам бы пока просто научиться ехать по прямой, не сшибая тренировочные столбы и не проезжая на красный свет.

Кто приведет примеры таких столбов и красного света светофора?