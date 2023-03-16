 

Wildberries улучшил сервис по выявлению подмены товаров

16.03.2023, 17:50, Разное
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“Мы предотвращаем возможные мошеннические действия и временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях”, — рассказали в компании.

Wildberries также усовершенствовала каналы обратной связи, помогающие рассматривать порядка 3 000 обращений пользователей в день. Около 10 000 некорректных штрафов за подмену товаров были отменены.


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