Она была с одним входом и выходом: что мы знаем о пустой гробнице как доказательстве воскресения Христа

Даже неверующим сложно оспорить факт того, что Иисус действительно воскрес. Пасха является временем, когда мы не только празднуем воскрешение Иисуса, но и сосредотачиваемся на реальности существования пустой гробницы.

Даже самые скептически настроенные философы и историки согласны с тем, что сын Божий умер после распятия на кресте в пятницу, был похоронен в субботу и воскрес в воскресенье утром. При этом пришедшие люди увидели пустую гробницу.

Также некоторые мужчины и женщины утверждали то, что они видели Иисуса живым после его смерти. Среди этих людей был его сводный брат Иаков.

Вот несколько фактов о пустой гробнице, которые доказывают то, что Иисус действительно воскрес.

Гробница была высечена в скале

Считалось очень важным хоронить кого-то рядом с его домом и семьей. Обычно гробницы вырубались в скале неподалеку от деревни, где жили умершие люди.

Что касается места захоронения Иисуса, то мы знаем о том, что оно было высечено в скале. Это значит то, что был один вход и выход.

Это помогает исключить любой аргумент относительно того, что ученики прокопали туннель, чтобы похитить Иисуса. Был только один способ войти и один выйти, и это был вход в гробницу.

Иисуса подготовили к погребению

Все мы знаем из Писания, что Никодим принес смесь алоэ и смирны. Никодим был фарисеем, который стал учеником Христа.

Также мы помним о том, что смирна была одним из даров, принесенных при рождении Иисуса, и еще раз дана после его смерти. Есть свидетельства людей, которые наблюдали за этим.

Женщины наблюдали за тем, как мужчины готовили и клали тело. После этого они приготовили свои собственные благовония и мази, чтобы использовать их для Иисуса.

Великий камень

Камень, расположенный перед могилой Иисуса, был огромным. В Библии говорится о том, что именно Иосиф привалил большой камень ко входу в гробницу.

Размер камня был подобен небольшой машине. Он закрывал все пространство входа, чтобы никто не мог войти и выйти.

Часто мы видим изображения гробницы с камнем круглой формы, но традиционно такие камни предназначались для богатых королевских семей, поэтому вряд ли он мог находиться перед гробницей Иисуса.

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Землетрясения

Землетрясения были обычным явлением в Палестине. Однако после смерти Иисуса в этом не было ничего обычного. Время и сопутствующие события предполагают то, что это были сверхъестественные события. В Писании указано, что произошло великое землетрясение, так как в это время Ангел Господень сошел с неба и, подойдя к гробнице, отвалил камень, а затем шел за ним.

Этот Ангел не был тихим или осторожным, когда убирал камень. На самом деле он был очень гордым за то, что сделал. Он сидел и насмехался над римскими солдатами.

Совсем неясно, были ли женщины свидетелями этого события, но, скорее всего, это произошло еще до прибытия женщин.

Землетрясения в Библии часто сопровождались божественными откровениями или уникальным действием Бога. Когда Бог явился Моисею на Синае, то вся гора очень сильно затряслась.

Человек в белом

Это было удивительное событие. Когда римские солдаты увидели человека в белом, то они задрожали и стали как мертвые.

Пилат отправил охранника охранять гробницу Иисуса. Они поставили огромный камень на вход в скалу, чтобы препятствовать проникновению посторонних в гробницу.

После долгой ночи солдаты стали свидетелями чего-то действительно необычного. Незадолго до рассвета изначально произошло сильное землетрясение. Затем откуда ни возьмись появилась вспышка молнии, и гробница открылась.

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Удивленные солдаты увидели Ангела, сидящего на камне. Охранники сильно перепугались.

Белье

Широко распространено мнение относительно того, что Туринская плащаница является погребальной пеленой, в которую Иосиф завернул тело Иисуса для его погребения. Это должна быть льняная пелена, которую в своем Евангелии описал Иоанн. Плащаница представляет собой полотно со специальным изображением, которое показывает то, что оно было сделано во времена Иисуса. На полотне изображен человек, который был распят, избит, имеет раны, а на голове у него терновый венец.

Более 400 лет это полотно хранится в соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине, в Италии. До сих пор не дано никакого объяснения относительно того, как именно образовалось это изображение, несмотря на то что плащаница подвергалась усиленному изучению с 1970-х годов.

Именно поэтому можно сделать вывод относительно того, что плащаница является погребальной пеленой Иисуса, которая сохранила отпечаток его распятого и воскресшего тела.

Христос воскрес! Он победил смерть и воскрес к новой жизни. Он был принят как жертва, чтобы заплатить за наши грехи.

Многие скептики считают, что вера в воскресшего Иисуса является тем, что оно основано на вере. Однако есть определенные факты, которые указывают на то, что Воскрешение Христа является историческим событием, основанным на неопровержимых доказательствах. Это указывает на то, что Иисус был реальной фигурой и случилось самое настоящее чудо.