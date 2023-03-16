Никогда не выйдут из моды: футболки с рисунком и безупречные идеи образов с ними на все случаи жизни

В какой-то момент футболки с рисунками и надписями внезапно стали считаться моветоном – их ношение сделали прерогативой детей, неформалов и тех, кто не задумывается о том, что носить. Но пару лет назад они вновь стали входить в общую моду, и теперь эксперты стиля предсказывают – эти милые, простые и невероятно разнообразные предметы гардероба задержатся надолго, проще сказать, навсегда. Вот какие образы можно составить с любимыми нескучными футболками.

Классическая комбинация с джинсами и ремнем

Самый простой способ вписать футболку абсолютно с любым рисунком или надписью в стильный образ – это надеть ее с джинсами, заправить внутрь и “закрепить” ремнем. Это классический образ, который никогда не выйдет из моды, и он достаточно универсален, чтобы использоваться для прогулки с детьми или собакой, для похода по магазинам, для встречи с подругами или даже для свидания.

Можно надеть кроссовки и завязать волосы в хвост, а можно дополнить образ туфлями на небольшом каблуке и надеть плащ или блейзер, чтобы создать стильный романтический лук.

С кожаной одеждой

Брюки, шорты, юбка или даже сарафан с лямками на железных пуговицах – любая кожаная вещь будет хорошо и стильно смотреться с футболкой. Это всегда что-то из области рок-стиля, потому что кожа вносит в любой образ элемент смелости и дерзости. Но разные футболки по-разному будут влиять на конечный образ.

Яркая романтичная вещь с милым рисунком сделает наряд более милым, а футболка с изображением рок-группы или крутой надписью усилит дерзость и остроту образа.

Под рубашку

Еще одно классическое сочетание – футболка с рисунком, надетая под фланелевую рубашку в клетку. Тренд пришел из стиля гранж, но сегодня он может подойти абсолютно к любому направлению моды. Можно подбирать футболку и рубашку так, чтобы они подходили по цвету, но не обязательно зацикливаться на сочетании. Этот образ всегда говорит о непринужденности, так что сочетайте вещи так, как вам нравится – и вы не ошибетесь.

Не бойтесь сочетания с узорами

Иногда кажется, что рисунка на футболке уже достаточно, и лучше не перегружать образ дополнительными графическими элементами. Но рассуждая так, можно пропустить множество ярких возможностей для создания стильного и интересного наряда. Лучше всего будут смотреться футболки с психоделическими изображениями в стиле 60-х – например, на фото ниже это логотип группы Pink Floyd. Найдите один цвет в пестроте изображения, который сможете сделать основным, и двигайтесь от него, подбирая узорчатые штаны или юбку, а также яркие аксессуары.

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Монохромность тоже в моде

А вот полностью противоположная идея – выбрать цвет футболки и подобрать к ней по цвету все остальные вещи. Если это будет черный, то можно подобрать трендовый образ в стиле неоготика из 90-х. Но и любой другой тотал-лук будет смотреться хорошо. Особенно если цвет будет отражать настроение того, что нарисовано на вашей футболке.

Незаменимый элемент уличного стиля

Ни для кого не секрет, что футболки – это основа уличного стиля. Важное условие – она должна быть оверсайз, даже если обрезана выше пупка. Яркий цвет и еще более яркое изображение, лучше дерзкое или даже провокационное, станут идеальной основой. Добавьте мешковатые брюки, стильные кроссовки и сумку на пояс или через плечо, чтобы получить каноничный образ в уличном стиле.

Утепленный многослойный образ с длинными рукавами

Как и рубашка над футболкой, любая вещь с длинными рукавами под ней – еще один привет стилю гранж. Сегодня гранж не на пике моды, но зато на пике многослойность, которую непросто создать, но при удачном сочетании можно добиться образа, приковывающего взгляды.

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Это идеальный вариант для прохладной погоды – выбирайте узкие рукава для нижней вещи, а футболка пусть будет оверсайз. Мешковатые джинсы, шоппер и негабаритные аксессуары завершат стильный образ.

Классика от принцессы Дианы

В 80-х принцесса Диана создала тренд, которому следовали все, а именно надела мешковатую футболку оверсайз с короткими и облегающими велосипедными шортами. Этот образ не раз возвращался в моду с тех пор, а сегодня он переживает очередное возрождение. Сочетание наводит мысли если не о спорте, а о долгой ходьбе, поэтому лучше выбирать практичные цвета и простые аксессуары. В качестве обуви нет ничего лучше массивных кроссовок в стиле 90-х и высоких носков.

Формально, но не скучно

Классические идеи в неожиданных цветах всегда смотрятся ярко, интересно и свежо. Казалось бы, что нового может дать сочетание белой футболки с джинсами, блейзером и кедами? А добавьте к этому яркий и романтичный розовый цвет, как на фото ниже, и формальный классический образ заиграет новыми красками. Теперь это прекрасный вариант, чтобы пойти на свидание.

Конечно, для такого типа наряда лучше всего подойдет романтичный рисунок на футболке – как постер диснеевской “Золушки” у модели на фото ниже. Но лучше всего отталкиваться от выбранной цветовой гаммы. Если блейзер и кеды будут, например, зелеными или оранжевыми,стоит выбрать более яркую и веселую футболку.

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Еще один вариант такого сочетания – классические костюмные брюки и туфли на каблуках, но в неожиданно яркой цветовой гамме. Если они будут не сочетаться между собой, но на футболке будут присутствовать оба цвета, образ получится великолепным, ярким и неподражаемым. Кто скажет, что лук на фото выше не подходит для свидания или даже вечеринки?

Вместо платья

Футболки оверсайз можно использовать не только для уличного или многослойного стиля. Если она будет действительно большой, можно вообще ничего под нее не надевать и использовать ее в качестве платья. Наденьте высокие сапоги и винтажную джинсовую куртку – и образ готов!

Этот стильный и удобный наряд может быть хорошим вариантом для посещения концерта любимой группы – при условии, что именно ее логотип изображен на этой большой футболке.

Джинсовая юбка ничем не хуже джинсовых брюк

Несмотря на то что футболка с джинсовыми брюками и шортами – это классическое сочетание, не все догадываются, что джинсовая юбка, особенно длинная, тоже может составить отличную комбинацию. Вариации от романтичного до повседневного и от повседневного до дерзкого образа будут зависеть от всех остальных аксессуаров, включая обувь, сумочку и верхнюю одежду.

Юбка в клетку

Если футболки отлично сочетаются с любыми клетчатыми рубашками, значит, они будут прекрасно смотреться и с любыми клетчатыми юбками? Да! Что-то среднее между панк-стилем и стилем “преппи”, в равной степени аккуратное и небрежное, милое и дерзкое.

Еще более динамичный образ получится, если один из цветов клетки будет сочетаться с цветом футболки или принта на ней (как розовая основа на фото выше). Но не зацикливайтесь на цвете – расхождения лишь усилят небрежность образа, которая прекрасно сочетается с выбранными вещами.

Панк-эстетика

Возможно, клетчатой юбки будет недостаточно, если вы хотите полностью создать образ в стиле панк. Как и в случае с уличной модой, футболки с рисунками (особенно с изображениями групп) буквально находятся в центре этого стиля. Женственная юбка из фатина, подходящая по цвету к надписи на футболке, и дерзкие большие ботинки с колготками в сеточку создают идеальный панк-контраст. Образ на фото ниже может быть взят за основу, особенно если вы готовитесь к посещению концерта.

Французская эстетика

Хочется создать непринужденный женственный образ, но не ударяться в крайности панка, гранжа или уличной хип-хоп моды? Берите на вооружение эстетику повседневной французской моды! Неподвластные времени вещи – кеды-конверсы, длинная юбка-карандаш, кожаная куртка и белая футболка с надписью лишь на первый взгляд кажутся несочетаемыми между собой. На самом деле все они могут составить идеальный ансамбль – и фото выше прекрасное тому подтверждение.