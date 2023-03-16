 

МЧС, ФНС и ОБЭП с лета начнут усиленные проверки бизнеса, отказавшегося платить добровольные взносы

16.03.2023, 17:33, Разное
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Ряд федеральных ведомств договорились о формировании совместной базы данных для учёта предприятий, которые отказались платить государству добровольные взносы.

С помощью этого инструмента они также будут координировать ход внеочередных проверок.

Планируется, что база будет технически сформирована уже к маю, тогда же министерства и службы научатся работать с ней. Доступ предоставят как минимум МЧС, налоговой службе и силовикам из отделов по борьбе с экономическими преступлениями. С 1 июня они начнут проводить усиленные проверки компаний, уклоняющихся от добровольной помощи государству.

Источник в правительстве сообщил, что никто не пытается принудить предпринимателей платить взносы.

– Взносы остаются добровольными, поэтому платить их или нет, каждый бизнесмен решает сам для себя. Можно не платить, это законно. Но дополнительные и весьма тщательные проверки со стороны различных ведомств тоже будут абсолютно укладываться в рамки закона, равно как и неутешительные выводы, которые из этих проверок последуют, – сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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