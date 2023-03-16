Мнение: О трёх супермоментах «Аватара 2», которые все проглядели… Сейчас ка-а-ак бомбанёт?

И всё-таки американец Джеймс Кэмерон — тролль 80 lvl! Его долгожданный, а теперь ещё и оскароносный сиквел «Аватар: Путь воды», так же известный как «Аватар 2», целиком тому подтверждение. Начиная с драматической истории рождения второго эпизода, в ходе которой появилась франшиза на пять лет вперёд — а это гораздо больше денег. И заканчивая тонким троллингом как фанатов, так и зрителей, в том числе и особенно — российских.

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Начнём с простого.

По сюжету, между первым и вторым «Аватарами» прошло примерно 15 лет. За это время капрал Джейк Салли, окончательно переселившийся в своего аватара, повзрослел, заматерел, обзавёлся толпой собственных и приёмных детишек, а также…

…стал неуловимо похож на героев Мэла Гибсона, особенно из «Патриота» и «Храброго сердца». И по новым ценностям тоже: семья превыше всего, а своя рубаха ближе к телу и т.д. При этом он — вождь Оматикайя, которого «Noblesse oblige» время от времени нападать на… идущие по рельсам военные конвои землян, которые все 15 лет, как изгнаны с Пандоры. Ну да сюжетным нестыковкам, провалам и пробелам «Аватара 2» можно целую отдельную заметку посвящать. Возвращаясь же к основной теме — в союзе у Джейка Салли и Нейтири растут совершенно «нетрадиционная» девочка-приёмыш и усыновлённый сирота из другой расы. Ну чем не аллюзия на типичную американскую семью из «элиты» и её тонкий троллинг одновременно? И чем не повод для «бомбёжки» у приверженцев толерантности?

Момент второй.

Хотя формально колонизацию Пандоры ведёт «частная» корпорация RDA, начинавшая в XXI веке как фирма из Кремниевой долины, ей предоставлена неограниченная поддержка со стороны государства, пожелавшего остаться неназванным. Что подтверждает и возрождённый в качестве аватара полковник Майлз Куоритч, снова именующий себя и свою команду морпехами. А командующая войсками возрождённого города-поселения землян на Пандоре генерал Фрэнс Ардмор — это натуральный микст из повзрослевшей Джордан О’Нил и реального генерала армии #США Энн Данвуди, прошедшей через войны Америки в Афганистане и Ираке. И вообще-то сцена, где команда Майлза Куоритча жёстко допрашивает жителей островной деревни на’ви, а потом сжигает их дома «в назидание» — прямая отсылка к методам ведения войны во Вьетнаме. А также, быть может, в Ираке, где американские морпехи тоже щепетильностью не отличались. По идее, тут ведь «забомбить» должно у консерваторов и патриотов из Штатов?

И момент третий.

Вся показанная в «Аватаре 2» военная техника землян снабжена вот такими «тактическими знаками»…

И «танки» тоже. Причём, в отличие от американского, где «V» представляет часть равностороннего треугольника, здесь этот символ — две стороны треугольника равнобедренного. А учитывая сюжет фильма, понятно ведь, у кого тут должно «забомбить»?

Так что получается «в сухом остатке»? Что ловкий троллинг удался Джеймсу Кэмерону на все 146%?

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