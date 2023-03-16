Путин прокомментировал просьбу отменить ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) имеет много минусов для школьников, но он дает детям с периферии учиться в ведущих вузах, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на съезде РСПП, где его попросили отменить ЕГЭ.

Он признал, что многие граждане возмущаются «чудничеством», которое присутствует в системе ЕГЭ, передает ТАСС.

«Это правда, это существует. Но с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии. <…> Потому что в некоторых городах развивается среднее и высшее образование, но не так, как в традиционных образовательных центрах, в миллионниках», – сказал Путин.

Поэтому для детей с периферии ЕГЭ – шанс учиться в ведущих вузах и школах страны.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что перед принятием решения об отмене ЕГЭ нужно проанализировать как плюсы, так и минусы такого шага.

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