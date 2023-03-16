Парламент Молдавии одобрил переименование госязыка в румынский

Парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка с молдавского в румынский, решение принято в ходе заседания в среду.

Отмечается, что за переименование проголосовали большинство депутатов парламента от правящей Партии действия и солидарности, передает ТАСС. Принятие закона вызвало бурную реакцию депутатов от оппозиции, которая вылилась в потасовку.

Одобрили проект закона 58 человек, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу на заседании.

Ранее Академия наук Молдавии (АНМ) поддержала идею депутатов парламента о переименовании молдавского языка в румынский.

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