Показала характер – Личное мнение

Жена наследника британского престола Кейт Уэльская не появилась на мероприятии — каком-то важном.

И тут же поползли слухи, что в королевской семье конфликт.

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Мол, Карл всё-таки хочет примириться с Гарри и Меган, а Уильям с Кейт сильно против.

Карла можно понять — у него есть причины. Что это за король такой, если запасной наследник с ним в ссоре?

И Уильяма с Кейт есть свои резоны — им хочется быть не просто главными наследниками, но лучше бы даже единственными.

Так что слухи о том, что Кейт показывает характер, вполне логичны. Единственное, что забывает дерзкая Миддлтон, что она пока ещё не королева.

Решает Карл. И ссориться с ним не нужно. Сам Карл, когда ещё был Чарльзом, развёлся с женой. Так и Уильям может.

И что тогда светит Кейт? Красотой не блещет, харизмы Дианы нет и в помине. Зарабатывать, как Меган, не умеет. Блины готовить не может.

Что делать будет?

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