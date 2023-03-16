Показала характер – Личное мнение
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Жена наследника британского престола Кейт Уэльская не появилась на мероприятии — каком-то важном.
И тут же поползли слухи, что в королевской семье конфликт.
https://t.me/lenamiro/12979
Мол, Карл всё-таки хочет примириться с Гарри и Меган, а Уильям с Кейт сильно против.
Карла можно понять — у него есть причины. Что это за король такой, если запасной наследник с ним в ссоре?
И Уильяма с Кейт есть свои резоны — им хочется быть не просто главными наследниками, но лучше бы даже единственными.
Так что слухи о том, что Кейт показывает характер, вполне логичны. Единственное, что забывает дерзкая Миддлтон, что она пока ещё не королева.
Решает Карл. И ссориться с ним не нужно. Сам Карл, когда ещё был Чарльзом, развёлся с женой. Так и Уильям может.
И что тогда светит Кейт? Красотой не блещет, харизмы Дианы нет и в помине. Зарабатывать, как Меган, не умеет. Блины готовить не может.
Что делать будет?
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Источник: Лена Миро
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