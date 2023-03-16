 

Показала характер – Личное мнение

16.03.2023, 17:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жена наследника британского престола Кейт Уэльская не появилась на мероприятии — каком-то важном.

И тут же поползли слухи, что в королевской семье конфликт.

https://t.me/lenamiro/12979

Мол, Карл всё-таки хочет примириться с Гарри и Меган, а Уильям с Кейт сильно против.

Карла можно понять — у него есть причины. Что это за король такой, если запасной наследник с ним в ссоре?

И Уильяма с Кейт есть свои резоны — им хочется быть не просто главными наследниками, но лучше бы даже единственными.

Так что слухи о том, что Кейт показывает характер, вполне логичны. Единственное, что забывает дерзкая Миддлтон, что она пока ещё не королева.

Решает Карл. И ссориться с ним не нужно. Сам Карл, когда ещё был Чарльзом, развёлся с женой. Так и Уильям может.

И что тогда светит Кейт? Красотой не блещет, харизмы Дианы нет и в помине. Зарабатывать, как Меган, не умеет. Блины готовить не может.

Что делать будет?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07.21 / Какие платья надеть с кроссовками, чтобы образ остался женственным и нежным

07.02.22 / Мнение: О путче людей в погонах… Путин должен уйти?

26.10.22 / В Старом Крюкове привели в порядок Аллею вязов

20.11.22 / Пикантная выпечка, сосиски и кетчуп: продукты с высоким содержанием белого сахара – скрытая угроза организму

02.03.22 / Скандалы: «Котёл» для украинских олигархов

04.03.22 / Мнение: Госдума приняла закон о фейках о ВС РФ

21.11.22 / Мнение: «Во всём виновата Россия», мёрзнущие британские старики и дефицит яиц

07.02.22 / Как получить налоговый вычет в 2022 году: все подробности

04.10.22 / Мнение: О работе над ошибками частичной мобилизации… Виновные найдены?

02.07.20 / Svenska Dagbladet: они требуют, чтобы белые подчинились

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика