Северная Корея устроила очередную демонстрацию силы в день саммита Японии и Южной Кореи

Северная Корея провела очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты, устроив таким образом уже четвёртую за неделю демонстрацию силы, пишет Arirang. Причём этот пуск, как отмечается в материале, прошёл за несколько часов до саммита между Южной Кореей и Японией.

Между тем здесь, на (Корейском. — ИноТВ) полуострове, Северная Корея ранее в четверг предположительно запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Произошло это всего за несколько часов до запланированного саммита между Южной Кореей и Японией. С подробностями наш корреспондент по вопросам обороны Ким Ён Сын.

Четвёртая за неделю демонстрация силы со стороны Северной Кореи.

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря, и на этот раз это была ракета большой дальности. Эту информацию в четверг утром подтвердил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

Она была выпущена под большим углом и пролетела на восток примерно тысячу километров. Минобороны Японии заявило, что ракета находилась в полёте около 69 минут и достигла максимальной высоты 6 тысяч километров. В ведомстве добавили, что ракета приземлилась примерно в 250 километрах к западу от острова Осима префектуры Хоккайдо.

На основе полётных данных аналитики пришли к выводу, что это может быть межконтинентальная баллистическая ракета. Вероятно, «Хвасон-17». На сегодняшний день «Хвасон-17» является крупнейшей ядерной ракетой Северной Кореи. Это также самая большая в мире межконтинентальная баллистическая ракета на жидком топливе, которую можно перемещать по дорогам.

В прошлом году министр обороны Японии Ясукадзу Хамада упомянул, что это оружие способно достичь материковой части США. Потенциальный радиус действия этой ракеты — 15 тысяч километров.

Но военные чиновники Южной Кореи заявили, что, хотя этот пуск действительно отчасти походит на запуск «Хвасон-17», однако они также обнаружили некоторые отличия, которые могут свидетельствовать об обратном. Тем не менее в данный момент эти подробности не могут быть раскрыты.

Если в этом испытании действительно использовалась МБР, то это уже седьмое с 2017 года успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи.

Последнее испытание вооружений со стороны Северной Кореи произошло в день двустороннего саммита Южной Кореи и Японии и в преддверии двухдневного визита президента Юн Сук Ёля в Токио.

Выбранное Северной Кореей время намекает на то, что эта страна недовольна возобновившимися отношениями между Сеулом и Токио.

КИМ САН БОМ, помощник профессора Института дальневосточных исследований Каннамского университета: Это сделано для того, чтобы предотвратить укрепление трёхстороннего союза между Южной Кореей, США и Японией и выступить против него. Они считают, что это может представлять большую угрозу для их режима.

Кроме того, уже четвёртый день продолжаются учения «Щит свободы» — крупнейшие за последние несколько лет военные манёвры Сеула и Вашингтона.

В настоящее время Северная Корея также проводит свои собственные ежегодные учения, которые проходят параллельно с демонстрацией огневых возможностей Пхеньяна.

Совет национальной безопасности в четверг утром отреагировал на недавние угрозы Северной Кореи. Советник по национальной безопасности Ким Сон Хан провёл экстренное заседание постоянного комитета с участием ключевых фигур, в том числе президента Юн Сок Ёля перед его отлётом (в Токио. — ИноТВ).

Члены постоянного комитета подчеркнули, что этот последний пуск является явным нарушением резолюций ООН по безопасности и угрозой миру.

Ким Ён Сын, Arirang News.

Дата публикации 16 марта 2023 года.