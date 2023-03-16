Бывший премьер Австралии назвал сделку о покупке Канберрой американских субмарин «худшей в истории»

Соглашение о покупке Австралией у США трёх атомных подводных лодок — это, «должно быть, худшая сделка за всю историю», заявил бывший австралийский премьер Пол Китинг. Как пишет The Hill, он также назвал чушью идею о том, что эти три субмарины смогут защитить его страну от мощи Китая.



AP

Бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг заявил, что недавно объявленное его страной соглашение о приобретении у США трёх атомных подводных лодок, — это, «должно быть, худшая сделка за всю историю», пишет The Hill.

Китинг посетовал на то, что это соглашение не принесёт никакой пользы.

«Единственный способ, как китайцы могут угрожать Австралии или атаковать её, — это по суше. То есть они должны привести армаду военных кораблей с огромной армией, чтобы оккупировать нас. Для китайцев это невозможно», — подчеркнул Китинг.

Он также добавил: «Идея тут в том, что нам нужны американские подводные лодки для защиты. Три (субмарины. — ИноТВ) защитят нас от мощи Китая? Правда? Это чушь».

Он назвал соглашение, которое, как ожидается, обойдётся Канберре в сумму от $178 миллиардов до $245 млрд, худшим за более чем 100 лет международным решением Австралийской лейбористской партии.

Как напоминает издание, Китинг сам возглавлял эту партию в первой половине 1990-х.

В понедельник Белый дом объявил, что поставит Австралии как минимум три подводные лодки класса Virginia, улучшит подготовку австралийских подводников, начнёт подводное патрулирование австралийских вод и поможет Канберре в строительстве собственной атомной субмарины, отмечает The Hill.