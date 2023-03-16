 

Гемианопсия относится к проблемам со зрением после инсульта

16.03.2023, 16:47, Разное
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Гемианопсия относится к проблемам со зрением после инсульта. Это может привести к проблемам в повседневной жизни, таким как растерянность в толпе и проблемы с восприятием дорожного движения.

Инсульты могут быть опасными для жизни и серьезными состояниями. Они требуют срочной медицинской помощи. Это временное прекращение притока крови к участку мозга. Это может произойти из-за разрыва или закупорки кровеносного сосуда. Восстановление после инсульта улучшится, если пациент как можно скорее обратится за медицинской помощью. Некоторые проблемы могут сохраняться в течение некоторого времени после инсульта. Инсульт может вызвать проблемы со зрением, например, помутнение или внезапную потерю зрения.

Проблемы со зрением являются распространенной проблемой для жертв инсульта. Гемианопсия (также известная как гомонимная гемоианопсия) – одна из таких проблем со зрением. Гемианопия – это состояние, при котором один или оба глаза теряют половину поля зрения. Это наиболее распространенный тип.

“Гемианопия означает потерю 50% поля зрения. Потеря поля зрения может произойти, если у вас был инсульт на любой стороне мозга. Например, инсульт, поразивший правую часть мозга, может вызвать проблемы со зрением на левом глазу”, – Александра Алехина, врач-невролог.

Гемианопсия может вызывать проблемы. Хотя гемианопсия не влияет на зрение в целом, она может вызвать трудности в повседневной жизни, например, трудности с поиском предметов, движением транспорта, потеряться в толпе, например, в супермаркете. Гемианопсия может затруднить чтение, поскольку слова и предложения теряются в отсутствующем поле зрения.


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