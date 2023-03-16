Сестры, но не близнецы: причины неровных бровей и методы их коррекции

Широкие и объемные, тонкие в стиле 90-х, натуральные, обесцвеченные, растушеванные, ламинированные: существует бесчисленное множество креативных способов укладки бровей, и ничто не может испортить настроение быстрее, чем их асимметричный вид. Но прежде чем браться за пинцет, стоит подумать о причинах, по которым ваши брови такие неодинаковые.

Врожденная особенность

Невероятно редко можно найти пару бровей, не говоря уже о целом лице, которые идеально симметричны. На самом деле большинство бровей от природы в той или иной степени асимметричны. Поэтому, если вы склонны чувствовать себя неуверенно по поводу внешнего вида своих бровей, помните: идеально ровные брови – это просто стереотип.

Избыточный уход

Если неровные брови — относительно новая проблема для вас, есть вероятность, что в этом виноват ваш уход за бровями. Чрезмерное выщипывание и чрезмерная эпиляция воском могут привести к асимметричным или редким бровям.

По данным лондонской клиники Уимпол, волосы на бровях естественным образом проходят четырехфазный цикл роста примерно каждые четыре месяца. Но чрезмерный уход за волосами может нарушить здоровый цикл роста волос, из-за чего брови будут казаться асимметричными. В большинстве случаев волосы со временем отрастут снова. Тем не менее из-за чрезмерного выщипывания можно навсегда повредить волосяные фолликулы.

Во всем виноват ботокс

Ботокс – это современное решение проблем с морщинами и гусиными лапками. Однако каждая инъекция может по-разному воздействовать на лицевые мышцы, в том числе на мышцы, контролирующие брови. Веерообразные мышцы под бровями (называемые корругаторами) и, особенно, мышцы лба (называемые лобными мышцами) являются популярными местами для инъекций ботокса из-за количества и глубины морщин, которые могут образовываться на лбу с возрастом. Одним из распространенных побочных эффектов инъекций ботокса является то, что одна мышца может быть затронута процедурой больше, чем другие, в результате чего брови выглядят неровными. В большинстве случаев одна бровь будет казаться выше или ниже другой.

Эффекты ботокса могут начать исчезать в течение нескольких дней, недель или месяцев в зависимости от места инъекции и используемой дозы. Может пройти больше четырех месяцев, прежде чем эффект от ботокса исчезнет.

Возрастные изменения

Со временем совершенно нормально, что брови истончаются, меняют цвет и даже положение из-за отсутствия мышечного тонуса и плохой эластичности кожи. Старение может привести к тому, что визуально брови станут короче, волоски будут более грубыми и непослушными. По мере того как кожа теряет свою эластичность, волосяные фолликулы могут сжиматься, что в конечном итоге приводит к полному прекращению образования волос.

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Положение во сне

Исследования показали, что положение во сне может влиять на симметрию — или ее отсутствие — как бровей, так и век. К этому эффекту особенно склонны люди, спящие на боку. Было обнаружено, что постоянный сон на одной или другой стороне вызывает дисбаланс мышечного тонуса на обеих сторонах лица. Одним из возможных результатов этого мышечного дисбаланса является неравномерность бровей, при этом одна бровь обычно кажется выше или ниже другой.

Кроме того, трение кожи и бровей об наволочку может привести к более быстрому выпадению волосков, особенно в области кончика брови. Чтобы избежать этого эффекта, правильно питайтесь, используйте сыворотки для укрепления волос и смените наволочки на атласные или шелковые, чтобы снизить эффект от трения.

Проблемы со здоровьем

Многие заболевания могут вызывать истончение и неровность бровей, включая алопецию бровей, аутоиммунные заболевания, такие как волчанка, дисбаланс щитовидной железы или даже просто побочные эффекты различных лекарств. Было обнаружено, что ретинол, который доступен как без рецепта, так и по рецепту для лечения множества различных проблем с кожей, способствует выпадению волос на бровях.

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Чаще всего врачи приходят к выводу, что проблема с бровями связана с нездоровым питанием. В конце концов, когда ваше тело чувствует, что ему не хватает питательных веществ и калорий, оно может замедлить или даже отключить второстепенные функции, такие как рост волос.

Хронический стресс, некоторые лекарства и гормональный дисбаланс также могут вызвать изменения внешнего вида бровей. Врач может изменить или назначить новые лекарства для решения проблемы, проконсультировать, как изменить режим питания.

Вы не даете бровям времени на восстановление

Единственное реальное решение проблемы перещипанных бровей — это время. Полный цикл роста бровей составляет 4 месяца, в этот период можно время от времени слегка освежать вид бровей, но от тотально выщипывания стоит отказаться. Чтобы сократить время ожидания, можно использовать сыворотки, стимулирующие быстрый рост волос.

Многие сыворотки содержат такие ингредиенты, как пептиды, антиоксиданты, аминокислоты и натуральные экстракты, которые при регулярном применении помогают укрепить и сделать брови более густыми.

Теперь, когда вы знаете причины неровных бровей, вот как можно их исправить.

Макияж

Существует множество эффективных способов использовать макияж, чтобы придать себе желаемый вид. Все косметические продукты для бровей можно условно разделить на три категории: гели для бровей, пудры и карандаши. Гели помогают удерживать форму и придают им объем. Пудры имеют мягкую матовую поверхность и могут использоваться как для заполнения областей с редким ростом волос, так и для создания формы.

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Классические карандаши для бровей можно использовать для заполнения пробелов, а также для создания формы брови. Более тонкие карандаши можно использовать для создания тонких штрихов, похожих на волосы, в то время как более широкие карандаши могут заполнять большие области и шрамы.

Косметические процедуры

Для тех, у кого очень тонкие или редкие брови (или даже совсем без волосков), существует ряд более перманентных или полуперманентных вариантов. Среди самых популярных процедур коррекции — микроблейдинг и микрошейдинг. Несмотря на то что названия звучат почти одинаково, есть некоторые различия: в микроблейдинге используется игла с лезвием для нанесения пигмента под кожу, как при татуировке; пигмент обычно наносится небольшими штрихами, похожими на волоски, в результате чего брови выглядят как натуральные. Микрошейдинг, с другой стороны, использует иглу для нанесения маленьких точек пигмента под кожу, имитируя вид пудры для бровей.

Как микроблейдинг, так и микрошейдинг считаются полупостоянными, их результаты сохраняются от трех месяцев до трех лет.