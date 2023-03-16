По просьбе трудового коллектива Wildberries будет национализирован

Комитет Государственной думы по труду и социальной политике на экстренном заседании принял решение передать маркетплейс Wildberries под внешнее управление и начать процедуру национализации компании.

Как подчеркнули парламентарии, на этот шаг государство вынуждено пойти из-за многочисленных жалоб сотрудников и владельцев пунктов выдачи заказов.

– К нам поступают сотни обращений от граждан, которые требуют обеспечить соблюдение трудового законодательства и справедливые условия предпринимательской деятельности. Если этого не может сделать руководство компании, то этим вопросом займутся компетентные люди, – рассказала депутат Ирина Яровая.

Согласно решению профильного комитета Госдумы, с 15 марта 2023 года Wildberries временно переходит под контроль Росимущества, вопрос о национализации маркетплейса будет вынесен на обсуждение правительства в апреле.

В случае, если Wildberries перейдёт к государству, то владельцы компании получат компенсацию из федерального бюджета.

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