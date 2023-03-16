 

Браун, онколог: Рак можно обнаружить в одном месте

16.03.2023, 15:25, Разное
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Марк Браун, онколог, рассказал, что сухое и зудящее пятно на коже может указывать на рак. Нетипичные признаки и симптомы могут быть вызваны раком.

Онколог Марк Браун объяснил газете Express, что даже если люди замечают их, они могут не верить, что страдают от тяжелой болезни. Эксперт сказал, что сухость кожи – обычное явление зимой и не является поводом для настороженности. Кожа страдает от сухости зимой из-за недостаточного питья или отопления. Эксперт сказал, что рак можно обнаружить по одному участку кожи, который является сухим и зудящим. Стоит поговорить с врачом, если у вас на коже есть сухой, зудящий участок. Обычно это что-то незначительное, например, экзема. Однако я рекомендую вам обратиться к врачу”, – сказал онколог.

Браун посоветовал не игнорировать симптомы дефицита железа. Дефицит железа характеризуется усталостью, сонливостью и ухудшением или потерей ногтей и волос, особенно у женщин. Врач говорит, что базалиома является наиболее распространенной формой рака кожи. В некоторых случаях может наблюдаться дефицит железа. Чрезмерная сухость кожи также может указывать на рак. Это распространенный симптом в зимние месяцы, и его не следует считать поводом для беспокойства. Марк Браун, онколог, пояснил, что сухость губ может стать постоянным симптомом, сопровождающимся кровотечением или болью. Актинический хейлит может возникнуть, когда губы становятся сухими. Это признак предракового состояния, которое может привести к плоскоклеточному раку.


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