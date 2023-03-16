 

Пригожин: ЧВК “Вагнер” не потеряла ни метра освобожденной в Донбассе территории

16.03.2023, 15:05, Разное
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Предприниматель отметил, что “вагнеровцам” пришлось атаковать укрепрайоны ВСУ, которые готовились с 2014 года, и противник ожидал здесь наступления российских подразделений.

В то же время в феврале-марте силы РФ в короткие сроки заняли площадь в 160 тысяч квадратных километров. По мнению Пригожина, этому способствовала слабая охрана границ и концентрация ВСУ в Донбассе.

“Границы любого государства – это не очень хорошо охраняемая структура, там нет минных полей, там не нацелена дальнобойная артиллерия. Вот сейчас пересеките границу между Францией и Германией или еще кем-то. Вряд ли кто-то выскочит на танке тут же. Когда мы прошли сюда 24 февраля, то весь мир это видел – мы прошли достаточно легко. Они были в шоке, и мы заняли эти 160 000 километров”, — отметил Пригожин.

При этом к концу 2022 года российские силы с целью перегруппировки оставили часть освобожденной территории. Однако из занятых “вагнеровцами” 1520 квадратных километров не был утерян ни один метр.

“Я не говорю о том, что заслуга ЧВК “Вагнер” в том, что вообще ЛНР состоялась, и любой луганчанин об этом хорошо знает. Поэтому проценты здесь не совсем корректно считать. Хотя я полностью согласен, 2% — заслуга ЧВК “Вагнер”, 2% территории. Но за это время, как мы видим, извиняюсь, все остальные воинские формирования потеряли почти 100 тысяч, а ЧВК “Вагнер” не потеряла ни одного квадратного метра. Все что забрали — все наше”, — отметил предприниматель.

Также Пригожин призвал сперва довести спецоперацию до победы, после чего разбираться, что и благодаря кому было освобождено.


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