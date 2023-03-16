Скандалы: Министра сельского хозяйства Карелии задержали за взятку
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Как отметили в ведомстве, министр через посредника получил взятку в размере 10 миллионов рублей. Взятку ему дали за «совершение незаконных действий в интересах предпринимателя». Министр должен был посодействовать в получении фермерского гранта. Министра задержали благодаря совместным действия полицейских и спецслужб. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следствие будет просить, чтобы министра взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Об обысках в минсельхозе региона сообщил также губернатор Артур Парфенчиков. Он отметил, что следователи проводят следственные действия, идет выемка документов. Губернатор заверил, что ведомство продолжает работу.
Оригинал материала: “Новые Известия”
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