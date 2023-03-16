 

Скандалы: Министра сельского хозяйства Карелии задержали за взятку

16.03.2023, 14:59, Разное
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении Владимира Лабинова

Как отметили в ведомстве, министр через посредника получил взятку в размере 10 миллионов рублей. Взятку ему дали за «совершение незаконных действий в интересах предпринимателя». Министр должен был посодействовать в получении фермерского гранта. Министра задержали благодаря совместным действия полицейских и спецслужб. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следствие будет просить, чтобы министра взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Об обысках в минсельхозе региона сообщил также губернатор Артур Парфенчиков. Он отметил, что следователи проводят следственные действия, идет выемка документов. Губернатор заверил, что ведомство продолжает работу.

 

 

Оригинал материала: “Новые Известия”


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